Алёна Бронникова На довыборы в заксобрание Прикамья от партии СРЗП выдвинуты педиатр и волонтёр На муниципальные выборы утверждены более 130 кандидатов Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

Пермское региональное отделение партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) определилось с кандидатами на дополнительные выборы в депутаты краевого Законодательного собрания по одномандатным избирательным округам № 12 и 20. Решение было принято на очередном этапе конференции реготделения партии.

«Были утверждены кандидаты на дополнительных выборах в депутаты Законодательного собрания Пермского края. 12 округ: Шмальц Татьяна Анатольевна — председатель ТСН, активно помогающая военнослужащим в зоне проведения СВО. 20 округ: Шабашова Елена Леонидовна —врач-педиатр в Чернушинской больнице», — сообщается на сайте пермских справедливороссов.

Кроме того, на муниципальные выборы выдвинуты более 130 кандидатов, среди которых участники СВО, ветераны боевых действий, депутаты, врачи, общественники, спортсмены. Выборы пройдут в единый день голосования 8 сентября.

Ранее кандидатов на довыборы в краевой парламент выдвинули реготделения «Единой России» и ЛДПР. По округу № 12 партии будут представлять директор по взаимодействию с органами власти ПАО «Уралкалий» Олег Калинский и сотрудник АО «Соликамский завод «Урал» Владимир Бражников соответственно. В дополнительных выборах по округу № 20 примут участие директор Центра внешних коммуникаций «Прикамье» ООО «Лукойл-Пермь» Ольга Суднева (ЕР) и руководитель молодёжного реготделения ЛДПР, помощник депутата Пермской гордумы Ян Романов.

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