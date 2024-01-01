Топ-менеджер «Уралкалия» выиграл праймериз в заксобрание Пермского края Довыборы пройдут в сентябре Поделиться Твитнуть

Олег Калинский

Пресс-служба партии «Единая Россия»

Стали известны результаты праймериз «Единой России» на довыборы в Законодательное собрание Пермского края по одномандатному округу № 12. Победу одержал директор по взаимодействию с органами власти ПАО «Уралкалий» Олег Калинский, он набрал 1869 голосов.

На втором месте - главный специалист орготдела администрации Соликамского городского округа Юлия Торопова - 96 голосов. На третьем - начальник МКУ «Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления и муниципальных казённых учреждений Пермского муниципального округа» Дмитрий Аликин - 55 голосов.

Далее следует артист МАУК «Драматический театр «Бенефис» для детей и молодёжи» из Березников Денис Богатырёв (42 голоса), участник СВО Виктор Потеряев (29), временно безработный Виктор Пестряков (25).

Напомним, мандат парламентария ЗС Прикамья стал вакантным осенью 2023 года после смерти президента АО «Соликамскбумпром» депутата Виктора Баранова.

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