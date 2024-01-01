Топ-менеджер «Уралкалия» выиграл праймериз в заксобрание Пермского края
Довыборы пройдут в сентябре
Стали известны результаты праймериз «Единой России» на довыборы в Законодательное собрание Пермского края по одномандатному округу № 12. Победу одержал директор по взаимодействию с органами власти ПАО «Уралкалий» Олег Калинский, он набрал 1869 голосов.
На втором месте - главный специалист орготдела администрации Соликамского городского округа Юлия Торопова - 96 голосов. На третьем - начальник МКУ «Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления и муниципальных казённых учреждений Пермского муниципального округа» Дмитрий Аликин - 55 голосов.
Далее следует артист МАУК «Драматический театр «Бенефис» для детей и молодёжи» из Березников Денис Богатырёв (42 голоса), участник СВО Виктор Потеряев (29), временно безработный Виктор Пестряков (25).
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