Алёна Бронникова Пермское реготделение ЛДПР выдвинуло кандидатов в краевой парламент Довыборы состоятся в сентябре Поделиться Твитнуть

Олег Постников ЛДПР

Константин Долгановский

Пермское региональное отделение ЛДПР выдвинуло кандидатов на довыборы в Законодательное собрание Прикамья, которые состоятся в сентябре. Как сообщил в своём telegram-канале руководитель партии Олег Постников, решение было принято 26 июня на заседании координационного совета.

По одномандатному округу № 12 выдвинут координатор Соликамского отделения партии, сотрудник АО «Соликамский завод «Урал» Владимир Бражников. По одномандатному округу № 20 партию на довыборах будет представлять руководитель молодёжного реготделения ЛДПР, помощник депутата Пермской гордумы, доверенное лицо кандидата в президенты РФ Леонида Слуцкого Ян Романов.

Ранее кандидатов на довыборы в краевой парламент выдвинуло реготделение «Единой России». По округу № 12 победу в праймериз одержал директор по взаимодействию с органами власти ПАО «Уралкалий» Олег Калинский, а по округу № 20 победителем стала Ольга Суднева, директор Центра внешних коммуникаций «Прикамье» ООО «Лукойл-Пермь».

Напомним, мандат депутата заксобрания Пермского края по округу №12 стал вакантным осенью 2023 года после смерти президента АО «Соликамскбумпром» депутата Виктора Баранова. Мандат по округу №20 принадлежал Алексею Инюткину, который добровольно сложил с себя полномочия в мае этого года.

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