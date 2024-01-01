Алёна Бронникова На мандат депутата в гордуму Красновишерска в Прикамье претендуют четыре кандидата Выборы состоятся в декабре Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

За мандат депутата в думу Красновишерского городского округа Пермского края по округу № 8 поборются четыре кандидата. Бывший спикер Илья Итальев продолжит участие в кампании.

«На отложенных выборах депутатов думы Красновишерского ГО по одномандатному избирательному округу № 8 дополнительно выдвинулось три кандидата. Один в порядке самовыдвижения и по одному кандидату от партий "Единая Россия" и "Справедливая Россия», — рассказали в крайизбиркоме.

Согласно данным сайта ГАС «Выборы», помимо Итальева, в выборах будут участвовать от ЕР генеральный директор ООО «Эдем» Анна Дутуева, от СРЗП — продавец-консультант Алла Катана и самовыдвиженец — художник МБУ «Центр обеспечения функционирования муниципальных учреждений» Сергей Семериков.

Также завершилось выдвижение кандидатов и на голосование по выборам депутатов в гордуму Чернушки по округу № 10. На участие в кампании дополнительно выдвинулись восемь кандидатов, из них пять самовыдвиженцев и по одному от партий ЕР, КПРФ и СРЗП. Константин Булышев от ЛДПР отказался от дальнейшего участия и снял свою кандидатуру.

Напомним, голосование в Красновишерске и Чернушке не состоялось в сентябре, поскольку в каждом округе осталось по одному зарегистрированному кандидату. Выборы было решено перенести на 1 декабря.

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