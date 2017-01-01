Глава Чернушки досрочно сложил полномочия Иван Ратегов в сентябре переходит на другую работу

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Иван Ратегов Фото с сайта http://chernushka59.ru

Глава Чернушинского городского округа Иван Ратегов досрочно сложил полномочия руководителя муниципалитета.

Как сообщил «Новому компаньону» сам Иван Ратегов, он уже как месяц планировал уйти с поста главы, и все заинтересованные лица знали, что он снимет полномочия. Иван Ратегов пояснил, что его решение покинуть должность связано с переходом на новую работу, и уже 4 сентября он должен будет подписать контракт. В какую именно компанию или в какое ведомство он уходит, Иван Ратегов сообщить отказался, так как контракт ещё не подписан. При этом он отметил, что его новое место работы — это сфера менеджмента.

Также решение уйти с поста главы было связано с тем, что сейчас Иван Ратегов участвует в выборах в качестве кандидата в депутаты гордумы объединённой Чернушки по избирательному округу №20. «В законе написано, что я смогу приступить к своим депутатским полномочиям только после того, как сложу полномочия главы. Но 8 сентября прекратят полномочия все представительные органы, и мне просто будет невозможно сложить полномочия. У нас в администрации остались только ликвидационные полномочия, а с ними и без меня справятся. Получается, что я ещё и бюджетные деньги сэкономил, которые бы пошли на зарплату главе муниципалитета», — отметил он.

По словам Ивана Ратегова, обязанности руководителя ликвидационной комиссии сейчас исполняет его заместитель Александр Дегтярёв.