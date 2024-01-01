Глава СК ждёт доклад о гибели детей на пожаре в Пермском крае Уголовное дело расследует следком по региону Поделиться Твитнуть

Следственный комитет России

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Пермскому краю Денису Головкину представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах по факту гибели трёх детей на пожаре в Нытвенском округе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее следком по региону возбудил дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ — Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам.

Напомним, в ночь на 21 октября в квартире жилого дома по ул. Северной произошёл пожар. Трём мальчикам (2019, 2021 и 2023 г.р.), находящимся в квартире без присмотра матери, не удалось спастись; их тела были найдены во время тушения огня.

Их мать (1999 г.р.) не была дома в момент возгорания. Обнаружив пожар, она попыталась спасти детей, но из-за быстро распространяющегося пламени и дыма не смогла.

Позже следователи возбудили уголовное дело, а прокуратура начала проверку. Губернатор поручил местным властям оказать пострадавшим всю необходимую помощь.

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