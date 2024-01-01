По факту смерти трёх детей на пожаре в Прикамье возбуждено уголовное дело ЧП произошло в ночь на 21 октября в посёлке Уральском Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

В Пермском крае возбуждено уголовное дело по факту смерти трёх детей в результате пожара в п. Уральском. Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

По данным следствия, 21 октября ночью в квартире жилого дома по ул. Северной произошёл пожар. Трём мальчикам (2019, 2021 и 2023 г.р.), находящимся в квартире без присмотра матери, не удалось спастись; их тела были найдены во время тушения огня.

Их мать (1999 г.р.) не была дома в момент возгорания. Обнаружив пожар, она попыталась спасти детей, но из-за быстро распространяющегося пламени и дыма не смогла их найти.

Следователи продолжают осмoтр места происшествия, допрос свидетелей и проведение необходимых судебных экспертиз для установления причин пожара и гибели детей. Продолжаются другие следственные действия для сбора и фиксации доказательств.

Ранее в МЧС сообщали, что на борьбу с пожаром выезжали 20 специалистов, задействовано было пять единиц техники МЧС. Площадь возгорания составила 140 кв. м. Одиннадцать жильцов покинули здание самостоятельно.

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