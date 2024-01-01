На пожаре в Пермском крае погибли трое маленьких детей Причина возгорания не сообщается Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

В посёлке Уральском, расположенном в Пермском крае, в ночь на 21 октября произошёл пожар в двухэтажном многоквартирном доме. Одиннадцать жильцов смогли самостоятельно покинуть здание. В ходе тушения огня сотрудники МЧС России обнаружили тела мальчиков, которым было 1, 3 и 5 лет. На месте ЧП матери погибших детей оказали медицинскую помощь. Госпитализация ей не понадобилась.

Психологи МЧС России направляются на место инцидента для оказания психологической поддержки.

На борьбу с пожаром выезжали 20 специалистов, задействовано было пять единиц техники МЧС. Площадь возгорания составила 140 кв. м.

«В квартире не было пожарного извещателя, который мог бы своевременно оповестить домочадцев об опасности», — добавили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю. Причина пожара не сообщается.

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