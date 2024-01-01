В Пермском крае прокуратура начала проверку по факту гибели на пожаре троих детей Причина ЧП ещё устанавливается Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

Прокуратура в Пермском крае начала проверку по факту гибели на пожаре троих малолетних детей, сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно предварительным данным, пожар случился в ночное время 21 октября в одной из квартир жилого дома на ул. Северной в п. Уральском Нытвенского городского округа. В прокуратуре отметили, что в настоящее время причины ЧП ещё устанавливаются.

В процессе проверки представители надзорного органа проведут анализ действий профилактических учреждений, а также социальной и жилищной ситуации, в которой находились погибшие несовершеннолетние.

При обнаружении нарушений будут предприняты соответствующие меры.

Кроме того, прокуратура взяла на контроль процесс расследования уголовного дела, открытого по данному факту следственными органами.

Как ранее писал «Новый компаньон», в ночь на понедельник на пожаре в Уральском обнаружены тела трёх мальчиков 1, 3 и 5 лет. Их мать в момент возгорания дома отсутствовала.

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