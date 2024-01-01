Глава Прикамья взял на контроль ситуацию с пожаром, где погибли трое детей Властям Нытвенского округа поручили обеспечить пострадавшим всю необходимую помощь Поделиться Твитнуть

Дмитрий Махонин

Константин Долгановский

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин прокомментировал происшествие в Нытвенском округе, где в ночь на 21 октября во время пожара в жилом доме погибли трое детей.

«Ситуацию держу на контроле. Развёрнут оперативный штаб. Поручил главе Нытвенского округа организовать для пострадавших всю необходимую помощь», — написал губернатор в своём телеграм-канале.

Напомним, пожар случился в ночь на 21 октября в одной из квартир жилого дома на ул. Северной в п. Уральском Нытвенского городского округа. В ходе тушения пожарные обнаружили тела трёх мальчиков 1, 3 и 5 лет. Их матери не было дома в момент происшествия, но когда она узнала о трагедии, то пыталась вытащить их из горящего здания, однако не смогла.

После трагедии следователи СК возбудили уголовное дело, а прокуратура начала проверку. Ведомство проанализирует действия профилактических учреждений, а также социальную и жилищную ситуацию, в которой находились погибшие дети.

Кроме этого, прокуратура будет контролировать процесс расследования уголовного дела.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.