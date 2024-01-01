Алёна Бронникова Главный тренер пермского «Молота» покидает клуб после очередного поражения Помимо Юрия Панова, в отставку уходит старший тренер Эдуард Волков Поделиться Твитнуть

ХК «Молот»

В тренерском штабе пермского «Молота» произошли изменения. По информации пресс-службы хоккейного клуба, в отставку уходят главный тренер Юрий Панов и старший тренер Эдуард Волков.

«По обоюдному согласию сторон тренерский штаб ХК "Молот" покидают главный тренер Юрий Панов, а также старший тренер Эдуард Волков. Благодарим Юрия Александровича и Эдуарда Владимировича за работу в нашем клубе», — сообщается в соцсетях «Молота».

Отмечается, что в тренерском штабе остаются тренер вратарей Дмитрий Хомутов, тренер по физподготовке Александр Бессонов, а также видео-тренер Евгений Литвинов. Кто будет назначен главным тренером, станет известно в ближайшее время.

«На данный момент ведутся переговоры, и официальную информацию мы опубликуем в ближайшее время», — прокомментировали «Новому компаньону» в пресс-службе «Молота».

Напомним, Юрий Панов и Эдуард Волков были назначены на должности в мае после того, как в сентябре прошлого года по обоюдному согласию сторон в отставку ушли главный тренер ХК Сергей Бердников, старший тренер Николай Бардин, тренер защитников Алексей Коледаев и видеотренер Сергей Дружинин.

В последних матчах нового сезона ХК «Молот» потерпел серию из четырёх поражений в чемпионате России ВХЛ. Последний матч 14 октября в Нижнем Новгороде против клуба «Торпедо-Горький» завершился со счётом 6:2 в пользу соперника (2:2, 4:0, 0:0).

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