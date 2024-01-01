Зарина Ситдикова Хоккеисты пермского «Молота» снова крупно проиграли на выезде Двумя играми ранее команда уже потерпела сокрушительное поражение Поделиться Твитнуть

ХК «Молот» продолжает серию поражений в OLIMPBET чемпионате России ВХЛ, начатую на домашнем льду. После проигрыша ХК «Тамбов» в Перми команда ни разу из четырёх выездных матчей не превосходила соперника. А один из поединков завершился разгромом с разницей в шесть очков.

На равных пермские хоккеисты смогли сыграть только в предыдущем матче с «Рязань-ВДВ», закончившемся ничьей в основное время и овертайме. Но к буллитам противник «Молота» оказался готов лучше.

После этой неудачи пермская ледовая дружина оправиться не успела. Об этом говорят результаты игры, проведённой 14 октября в Нижнем Новгороде против клуба «Торпедо-Горький». Матч завершился со счётом 6:2 в пользу соперника (2:2, 4:0, 0:0).

При этом началась игра для «Молота» отлично — уже на первой минуте Александр Волков забил шайбу в ворота противника. Затем пермяки пропустили гол, но после Денис Голубев снова вывел команду вперёд. Тем не менее, первый период завершился с равным счётом.

Фатальной для «Молота» стала вторая 20-минутка, в которой пермский клуб пропустил четыре шайбы, не ответив сопернику ни разу.

Следующую игру «Молот» проведёт в Нефтекамске против «Тороса». Матч состоится 18 октября в 19:00 (0+).

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