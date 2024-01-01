Пермский «Молот» завершил домашнюю серию поражением Подопечные Юрия Панова проиграли «Тамбову Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал ХК "Молот"

В среду, 2 октября, хоккейный клуб «Молот» завершил домашнюю серию матчей в рамках чемпионата ВХЛ поражением. Пермяки сыграли против ХК «Тамбов» и проиграли со счётом 3:4.

Победный гол в ворота пермской команды тамбовчане забили за 15 секунд до финальной сирены.

«Можно сказать так: нам не всегда будет везти, как в двух предыдущих играх. Плохо начинаем игру и раньше получалось вытащить, но сегодня, к сожалению, не получилось», — прокомментировал итоги матча главный тренер «Молота» Юрий Панов.

Сейчас пермяков ждёт подготовка к длинной серии выездных матчей, которая стартует 8 октября в Туле матчем против АКМ.

Отметим, до игры с пермяками тамбовская команда набрала в 8 матчах регулярного чемпионата 8 очков и занимали 29 строчку турнирной таблицы. У «Молота» же после 11 матчей регулярного чемпионата в активе было 15 очков. Подопечные Юрия Панова располагались на 5 месте таблицы.

Напомним, домашнюю серию игр пермские хоккеисты начали с победы. Так, 28 сентября ХК «Молот» в рамках регулярного чемпионата ВХЛ в Перми на своём льду обыграл воронежский «Буран». Игра получилась упорной, но пермская команда смогла взять победу: счёт встречи — 3:2. Решающую шайбу в ворота соперника забил нападающий Олег Ломако.

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