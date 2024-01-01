Домашнюю серию игр пермский «Молот» начал с победы Поделиться Твитнуть

ХК "Молот"

В субботу, 28 сентября, в первом матче домашней серии в рамках регулярного чемпионата ВХЛ в Перми ХК «Молот» принимал на своём льду воронежский «Буран». Воронежцы после 8 матчей регулярного чемпионата, набрав 9 очков, занимали 17 строчку турнирной таблицы. «Молот» после 9 матчей имел в активе 11 очков и был 12-ым. Поэтому все болельщики рассчитывали только на победу.

Игра получилась упорной. Первый игровой отрезок завершился со счётом 2:2, у «Молота» отличились нападающие Олег Ломако и Кирилл Козаков, второй период забитых шайб не принёс, и только в третьей двадцатиминутке пермяки сумели вырваться вперед. Окончательный счёт встречи 3:2 на 46 минуте установил всё тот же Олег Ломако.

Напомним, предыдущий матч, заключительный в выездной серии, пермский хоккейный клуб «Молот» проиграл всухую 0:6. Игра проходила в Тюмени с ХК «Рубин» 24 сентября.

Впереди у «Молота» домашняя игра 30 сентября с «Ростовом».





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