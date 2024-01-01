Алёна Бронникова В заключительном матче выездной серии пермский «Молот» потерпел поражение В Тюмени пермяки проиграли всухую 6:0 Поделиться Твитнуть

ХК «Молот»

Заключительный поединок в серии выездных матчей в рамках регулярного чемпионата ВХЛ пермский хоккейный клуб «Молот» проиграл, оставив все голы соперника без ответа. Игра проходила в Тюмени с ХК «Рубин» 24 сентября. Матч завершился разгромным счётом 6:0.

«Если смотреть на счёт, то мы проиграли. Крупно. А по игре была равная борьба. Но соперник забивал свои моменты, а мы, к сожалению, не смогли», — прокомментировал результаты игры главный тренер ХК «Молот» Юрий Панов.

В предыдущих двух встречах, которые проходили в гостях, пермяки одержали победу. В минувшие выходные ханты-мансийская «Югра» уступила «Молоту» — 0:1.

На этой неделе для ХК «Молот» стартует домашняя серия из трёх игр. Первый матч состоится в Перми 28 сентября против воронежского ХК «Буран». Следующие два пройдут 30 сентября и 25 октября с «Ростовом» и «Тамбовом».

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