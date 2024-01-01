Алёна Бронникова Пермский «Молот» одержал очередную победу на выезде Матч с ханты-мансийской «Югрой» завершился счётом 0:1 Поделиться Твитнуть

ХК «Молот»

ХК «Молот» (Пермь) одержал очередную победу в выездном матче, который проходил в рамках регулярного чемпионата ВХЛ в Ханты-Мансийске с ХК «Югра» 22 сентября. Подопечные Юрия Панова одержали победу со счётом 0:1.

Гол на 27-й минуте забил Павел Щербаков после броска Арсения Ерохина.

До начала игры соперники провели по семь матчей регулярного чемпионата. Пермяки заработали девять очков, у «Югры» в активе было семь очков. По итогам восьмого матча в копилке «Молота» — 11 очков.

«Мы рады, что победили. «Югра» хорошая команда, с традициями, здесь всегда тяжело играется. Ребята настроились, и мы довольны победой», — прокомментировал главный тренер «Молота» Юрий Панов.

Напомним, 20 сентября пермяки провели второй поединок в выездной серии матчей в Кургане. Встреча с «Зауральем» завершилась победой «Молота» 3:1. Заключительный матч выездной серии команда сыграет с тюменским «Рубином» 24 сентября.

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