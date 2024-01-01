ХК «Молот» одержал победу в Кургане Пермяки обыграли «Зауралье» со счётом 3:1 Поделиться Твитнуть

Фото: ХК "Молот"

Пермский хоккейный клуб «Молот» обыграл курганское «Зауралье» во втором поединке выездной серии матчей, который проходил в рамках регулярного чемпионата ВХЛ. Подопечные Юрия Панова одержали победу со счётом 3:1.

Финальный гол в составе пермской команды забил Павел Щербаков, а два первых — Игорь Зенчиков и Дмитрий Бойчук.

«Хорошая игра. Думаю, зрителям понравилась. Играли две равные команды. Может быть, удача была на нашей стороне где-то. В концовке, мне кажется, игра шла до первой заброшенной шайбы — кто забил, к тому фортуна и повернулась. Мы допустили осечку в Омске. Может быть, не тот настрой был на соперника. Разобрали, с чем это было связано. Сегодня вышли с полнейшей самоотдачей. Хорошо сыграли друг за друга. Помогали, выручали везде и заслуженно победили», — рассказал после матча главный тренер ХК «Молот» Юрий Панов.

Отметим, перед игрой с пермяками в шести матчах регулярного чемпионата курганцы набрали 6 очков и занимали 14 место турнирной таблицы. У «Молота» на тот момент после 6 матчей в активе было 7 очков и 10-я строчка таблицы.

Следующий матч пермская команда проведёт 22 сентября в Ханты-Мансийске. «Молот» сыграет против «Югры».

Матч начнётся в 13:00 по пермскому времени.

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