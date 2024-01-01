Алёна Бронникова Выездная серия матчей ХК «Молот» началась с поражения Пермский клуб проиграл омичам со счётом 3:1 Поделиться Твитнуть

ХК «Молот»

Пермский хоккейный клуб «Молот» начал выездную серию матчей с поражения в Омске. Соперником пермяков 18 сентября стали «Омские Крылья». Встреча закончилась со счётом 3:1 в пользу хозяев льда.

В преддверии игры команда занимала девятое место в турнирной таблице с шестью очками по итогам шести игр. «Молот» находился на седьмом месте с семью очками после пяти матчей.

Первый период хозяева оставили за собой, забив два гола в ворота пермской команды. Во втором периоде пермяки попытались сократить отставание в счёте. Ярослав Зыков забил шайбу в ворота соперника после передачи Игоря Зенчикова. Однако через две минуты омичи забили третий гол.

«Проспали первый период, пропустили два гола. Команда соперника хорошо сыграла в обороне, цепко, самоотверженно. Много бросков на себя поймали. Вратарь где-то подвыручил. Забивая один гол, тяжело выигрывать» — прокомментировал результаты игры главный тренер «Молота» Юрий Панов.

Следующая игра пермяков состоится 20 сентября. «Молот» встретится в Кургане с местным «Зауральем».

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