Зарина Ситдикова Хоккеисты пермского «Молота» уступили по буллитам клубу «Рязань-ВДВ» После сокрушительного поражения в Воскресенске пермяки сыграли вничью Поделиться Твитнуть

В третьем матче выездной октябрьской серии OLIMPBET чемпионата России ВХЛ пермский хоккейный клуб «Молот» сыграл вничью с ХК «Рязань-ВДВ». Основное время поединка завершилось со счётом 2:2. Овертайм также не выявил победителя, а в серии штрафных очков лучше оказались соперники пермяков. В результате матч выиграла ледовая дружина из Рязани.

Счёт в матче открыл ХК «Рязань-ВДВ», во втором периоде «Молот» отыграл одну шайбу, но пропустил вторую. Сравнять счёт подопечным Юрия Панова удалось в третьей 20-минутке. Причём шайбу Дамир Рахимуллин забил в ворота соперника в меньшинстве.

Ранее «Молот» проиграл в двух поединках выездной серии. Встреча с «Химиком» из Воскресенска при этом завершилась поражением пермской команды со счётом 7:1.

Следующий матч выездной серии «Молот» проведёт 14 октября в Нижнем Новгороде против ХК «Торпедо-Горький». Начало матча — в 20:30 по пермскому времени (0+).

Как уже писал «Новый компаньон», на домашнюю арену пермяки вернутся 24 октября (0+). В УДС «Молот» команда сыграет с «Олимпией» (Кирово-Чепецк).

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