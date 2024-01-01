Зарина Ситдикова Пермский хоккейный клуб «Молот» крупно проиграл «Химику» из Воскресенска Это второе поражение команды в выездной октябрьской серии Поделиться Твитнуть

ХК «Молот»

Хоккеисты пермского «Молота» крупно уступили в Воскресенске местному «Химику» в OLIMPBET чемпионате России ВХЛ. Игра закончилась со счётом 7:1 (5:0, 1:1, 1:0).

Единственную шайбу в ворота соперника на 28-й минуте забил нападающий Олег Ломако.

Главный тренер «Молота» Юрий Панов не смог объяснить причины поражения команды:

— Сложно сказать сгоряча, почему матч не сложился для нашей команды. Мне кажется, соперник вышел с запредельным настроем. Мы немножко проспали первый период, пропустили ненужные голы. Потом, конечно, тяжело отыгрываться.

После проведённых игр «Молот» занимает 13 строчку в турнирной таблице с 15-ю очками.

Следующую игру «Молот» проведёт в Рязани (0+). 12 октября пермская команда встретится с ХК «Рязань-ВДВ». Начало матча в 19:00 по Перми.

Выездная серия продолжится поединками с клубами «Торпедо-Горький» (Нижний Новгород), «Торос» (Нефтекамск) и «Ижсталь» (Ижевск).

На домашнюю арену пермяки вернутся 24 октября. В УДС «Молот» команда сыграет с «Олимпией» (Кирово-Чепецк).

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