Главным тренером пермского «Молота» стал Юрий Панов Ранее он тренировал защитников в питерском клубе «Динамо» Поделиться Твитнуть

ХК «Молот»

Пермский хоккейный клуб «Молот» возглавил 53-летний Юрий Панов, воспитанник омской школы хоккея. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Юрий Панов — бывший тренер защитников в клубе «Динамо» из Санкт-Петербурга (сезон 2023/24).

Большую часть карьеры он провёл в омском «Авангарде», и сейчас он один из лидеров по количеству проведённых матчей за клуб. Помимо этого, Панов защищал цвета мытищинского «Химика», питерского СКА, чеховского «Витязя» и тюменского «Газовика». В высшем дивизионе сыграл 784 игры. За сборную России по хоккею провёл 13 матчей, отдал две передачи.

В 2009 году Панов завершил карьеру игрока, а с 2013-го занял пост главного тренера «Омских Ястребов». В том же году привёл команду к золотым медалям Кубка мира среди молодёжных команд. Также в качестве главного тренера работал в МХК «Стальные Лисы» и "СКА-Варягах".

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