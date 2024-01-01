Старшим тренером пермского ХК «Молот» стал Эдуард Волков Поделиться Твитнуть

ХК "Молот"

В пресс-службе ХК «Молот» сообщили о кадровом назначении. Пост старшего тренера команды занял 48-летний Эдуард Волков.

Он является воспитанником московских «Крыльев Советов». Во время игровой карьеры был нападающим, играл за ХК «Янтарь» (Северск), новосибирскую «Сибирь», кемеровскую «Энергию», кирово-чепецкую «Олимпию», абаканский «Кристалл», ангарский «Ермак».

Тренерскую карьеру начал в 2009 году, став главным тренером ХК «Смена» (Северск). С 2010 года работал с командами системы новосибирской «Сибири». С 2016 по 2019 год входил в тренерский штаб «Сибирских снайперов». Потом, до 2022 года, занимал пост старшего тренера МХК «Динамо» (Москва).

В сезоне 2022/23 являлся тренером ярославского «Локо».

Прошедший сезон стал для Волкова дебютным в рамках Olimpbet ВХЛ. Он работал на посту старшего тренера «Динамо» (Санкт-Петербург) .

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