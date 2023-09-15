Андрей Стрельцов
Тренерский штаб ХК «Молот» отправлен в отставку
И.о. главного тренера «Молота» стал Александр Гулявцев
Хоккейный клуб «Молот» меняет тренерский штаб. Об этом сообщается на сайте пермской команды.
По данным ХК, расставание произошло по обоюдному согласию
сторон. В отставку ушли главный тренер Сергей Бердников, старший тренер Николай
Бардин, тренер защитников Алексей Коледаев и видеотренер Сергей Дружинин.
При этом тренер вратарей Дмитрий Хомутов, а также тренер по
физподготовке Александр Бессонов продолжат работу в команде.
Обязанности главного тренера будет исполнять Александр
Гулявцев. Напомним, он также является генеральным директором клуба.
На сегодняшний день «Молот» занимает в турнирной таблице 15
место с шестью очками.
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