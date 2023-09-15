Андрей Стрельцов Тренерский штаб ХК «Молот» отправлен в отставку И.о. главного тренера «Молота» стал Александр Гулявцев Поделиться Твитнуть

ХК «Молот»

Хоккейный клуб «Молот» меняет тренерский штаб. Об этом сообщается на сайте пермской команды.

По данным ХК, расставание произошло по обоюдному согласию сторон. В отставку ушли главный тренер Сергей Бердников, старший тренер Николай Бардин, тренер защитников Алексей Коледаев и видеотренер Сергей Дружинин.

При этом тренер вратарей Дмитрий Хомутов, а также тренер по физподготовке Александр Бессонов продолжат работу в команде.

Обязанности главного тренера будет исполнять Александр Гулявцев. Напомним, он также является генеральным директором клуба.

На сегодняшний день «Молот» занимает в турнирной таблице 15 место с шестью очками.

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