Андрей Стрельцов

Тренерский штаб ХК «Молот» отправлен в отставку

И.о. главного тренера «Молота» стал Александр Гулявцев

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  ХК «Молот»

Хоккейный клуб «Молот» меняет тренерский штаб. Об этом сообщается на сайте пермской команды.

По данным ХК, расставание произошло по обоюдному согласию сторон. В отставку ушли главный тренер Сергей Бердников, старший тренер Николай Бардин, тренер защитников Алексей Коледаев и видеотренер Сергей Дружинин.

При этом тренер вратарей Дмитрий Хомутов, а также тренер по физподготовке Александр Бессонов продолжат работу в команде.

Обязанности главного тренера будет исполнять Александр Гулявцев. Напомним, он также является генеральным директором клуба.

На сегодняшний день «Молот» занимает в турнирной таблице 15 место с шестью очками.

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