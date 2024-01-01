Зарина Ситдикова В Пермском крае восстановлено водоснабжение в Лысьве На устранение утечки на водоводах понадобилось двое суток Поделиться Твитнуть

В Лысьве после коммунальной аварии полностью восстановлено холодное и горячее водоснабжение. Об этом сообщается в telegram-канале министерства ЖКХ и благоустройства Пермского края.

Как ранее сообщал «Новый компаньон», вечером 11 октября на левом водоводе города произошёл порыв. На месте аварии образовался потоп. 12 октября случилась утечка холодного водоснабжения на правом водоводе по проспекту Победы, 32. Без воды остались жители 60 многоквартирных домов, 1,5 тыс. частных домов и четыре социально значимых объекта, включая школы и детский сад.

По поручению губернатора Прикамья Дмитрия Махонина для обеспечения жителей был оперативно организован подвоз воды.

Проверки обстоятельств аварии на сетях начали сотрудники региональной прокуратуры и Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю.

Как отметили в минЖКХ Прикамья, сейчас водоснабжение в Лысьве восстановлено. Котельные во время устранения утечки работали в штатном режиме.

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