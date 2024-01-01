В Пермском крае случилась крупная коммунальная авария в Лысьве
Люди сидят без воды и публикуют видео потопа
Утром 12 октября жители Лысьвы стали массово жаловаться в соцсетях на то, что в домах нет воды. Попытки дозвониться до коммунальщиков пока безуспешны. В то же время очевидцы публикуют видео потопа на улицах.
На официальной странице муниципалитета в соцсетях сообщается, что уже устранена авария на сетях холодного водоснабжения в районе домов 3-5 по пр.Победы. Сейчас идёт заполнение системы.
В то же время сохраняются последствия аварии на сетях в районе пр.Победы 32. Под отключение попали жители в границах от пр. Победы до ул. Российская, от д. Заимка и до ул. Энгельса. Там нет горячей и холодной воды.
В администрации Лысьвы также отметили, что прорабатывается вопрос об установке бочек с водой и снабжения горожан бутилированной водой.
В местных пабликах люди пишут, что бочку уже привезли. Но она одна на весь город.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.