В Пермском крае случилась крупная коммунальная авария в Лысьве Люди сидят без воды и публикуют видео потопа Поделиться Твитнуть

Утром 12 октября жители Лысьвы стали массово жаловаться в соцсетях на то, что в домах нет воды. Попытки дозвониться до коммунальщиков пока безуспешны. В то же время очевидцы публикуют видео потопа на улицах.

На официальной странице муниципалитета в соцсетях сообщается, что уже устранена авария на сетях холодного водоснабжения в районе домов 3-5 по пр.Победы. Сейчас идёт заполнение системы.

В то же время сохраняются последствия аварии на сетях в районе пр.Победы 32. Под отключение попали жители в границах от пр. Победы до ул. Российская, от д. Заимка и до ул. Энгельса. Там нет горячей и холодной воды.

В администрации Лысьвы также отметили, что прорабатывается вопрос об установке бочек с водой и снабжения горожан бутилированной водой.

В местных пабликах люди пишут, что бочку уже привезли. Но она одна на весь город.

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