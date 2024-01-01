Зарина Ситдикова В Прикамье после коммунальной аварии в Лысьве восстановили подачу воды на правом водоводе В дома, запитанные от левого водовода, вода поступает со сниженным напором Поделиться Твитнуть

В Лысьве завершились ремонтные работы на правом водоводе, где 12 октября произошла утечка на сетях. Водоснабжение в системе восстановлено. Об этом «Новому компаньону» сообщили в пресс-службе министерства ЖКХ и благоустройства Пермского края.

«Работы по правому водоводу завершены, системы холодного и горячего водоснабжения запущены», — прокомментировали в минЖКХ.

Как ранее писал «Новый компаньон», к правому водоводу в Лысьве подключены 60 многоквартирных домов, 1,5 тыс. частных домов и четыре социально значимых объекта на проспекте Победы и улицах Российской, Мира и Пожарского.

При этом первый порыв на коммунальных сетях произошёл вечером 11 октября на левом водоводе города. На данный момент подключенным к нему абонентам вода подается на пониженных параметрах, уточнили изданию в минЖКХ.

«Работы по устранению аварийной ситуации продолжаются. Вопрос остаётся на контроле министерства ЖКХ и благоустройства», — добавили в ведомстве.

Накануне аварию прокомментировал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Он поручил профильным ведомствам оперативно устранить порыв, а на период ремонтных работ обеспечить жителей достаточным количеством точек воды из автоцистерн.

По факту коммунальной аварии проводят проверку сотрудники региональной прокуратуры и Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю.

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