Губернатор Пермского края взял ситуацию в Лысьве на личный контроль Жители города сидят без воды из-за коммунальной аварии Поделиться Твитнуть

Глава Прикамья Дмитрий Махонин прокомментировал ситуацию в Лысьве, где из аварии на водопроводе люди остались без холодной и горячей воды. По словам губернатора, ремонтные работы по левому водоводу магистрального водопровода уже завершаются, и он продолжает заполняться водой.

По его словам, жители Лысьвы отписываются о наличии холодного водоснабжения. Горячую воду также запустят после полной загрузки системы.

Кроме этого, 12 октября произошла утечка холодного водоснабжения на правом водоводе магистрального водопровода. Эта ситуация привела к тому, что без воды остались жители домов по проспекту Победы — ул. Российская, ул. Мира — ул. Пожарского. По эти улицам находятся 60 многоквартирных домов, 1500 частных домов и четыре социально значимых объекта (школы и детский сад). На данный момент организован подвоз воды, ведутся ремонтные работы.

«Система отопления работает. Ситуацию держу на личном контроле. Главе округа и краевому Министерству ЖКХ поручил обеспечить жителей достаточным количеством точек с водой, оперативно подвозить воду и в ближайшее время завершить ремонтные работы на магистральном водопроводе», — написал губернатор в своём телеграм-канале.

Напомним, о том, что в Лысьве нет воды, жители начали массово писать в соцсетях с позднего вечера 11 октября. Они сообщали, что не могли дозвониться до коммунальщиков. В местных пабликах жители публиковали видео потопов на улице из-за коммунальной аварии.

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