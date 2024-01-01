Прокуратура и Роспотребнадзор начали проверку после коммунальной аварии в Лысьве Ранее ситуацию взял на контроль губернатор Пермского края Поделиться Твитнуть

Фото: Никита Федосеев

Прокуратура Пермского края начала проверку по факту отключения холодной воды в Лысьве. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. В надзорном органе отметили, что по предварительным данным, причиной отсутствия водоснабжения стал порыв на коммунальных сетях.

Во время проверки прокуратура даст оценку действиям органов местного самоуправления и МКП МО «Лысьвенский водоканал». Сейчас устраняются последствия аварии. В городе состоялось заседание КЧС с участием руководства прокуратуры Лысьвы.

Кроме этого, свою проверку проводит и Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю. Как отметили в ведомстве, 11 октября в краевой Роспотребнадзор от ЕДДС Лысьвенского городского округа поступило сообщение об аварийном прекращении подачи питьевой воды части населения Лысьвы. В связи с аварией на сооружениях водоподготовки ввели режим гиперхлорирования, а специалисты краевого Центра гигиены и эпидемиологии отобрали пробы воды в распределительной сети для исследования по микробиологическим, органолептическим показателям и на содержание остаточного активного хлора.

Исследования показали, что по органолептическим показателям и содержанию остаточного хлора качество воды соответствует гигиеническим нормативам. Результаты по микробиологическим показателям проб пока не получены.

Также Центр гигиены и эпидемиологии проверяет качество питьевой воды, которую подвозят к тем домам, где до сих пор не восстановлено водоснабжение.

Напомним, Лысьва осталась без воды поздно вечером 11 октября. Жители начали массово жаловаться на проблему в социальных сетях. Они сообщали, что до коммунальных служб невозможно дозвониться, а город буквально топит водой, которая течёт по городским улицам. Позже ситуацию прокомментировал глава Прикамья Дмитрий Махонин. Он заявил, что взял проблему на личный контроль.

По его словам, без воды остались жители домов по проспекту Победы — ул. Российская, ул. Мира — ул. Пожарского. По эти улицам находятся 60 многоквартирных домов, 1500 частных домов и четыре социально значимых объекта (школы и детский сад).

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