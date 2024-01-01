В МЧС Прикамья назвали основную версию пожара на нефтебазе Сотрудники ведомства продолжают проверку Поделиться Твитнуть

Управление надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Пермскому краю проводит проверку по факту мощного пожара, который произошёл в ночь на 4 октября в Осенцах на частной нефтебазе.

«В качестве основной причины пожара рассматривается аварийный режим работы электропроводки либо электрооборудования», — отметили в ведомстве.

Назначено исследование в испытательной пожарной лаборатории Прикамья. После её завершения будет подтверждена причина пожара. Срок исследования составляет 30 дней.

Напомним, в ночь на 4 октября случился пожар на территории частной нефтебазы ООО «Нефтемаслоресурс» в здании № 5а. Площадь возгорания составила 10 тыс. кв. м. Со стихией боролись более 60 огнеборцев. Во время происшествия никто не погиб и не пострадал.

После происшествия на место выехали специалисты краевого управления Роспотребнадзора, которые провели мониторинг атмосферного воздуха на границе ближайшей жилой застройки с учётом направления ветра. Превышения ПДК загрязняющих веществ не выявлено. Позже прокуратура начала проверку, а чиновники из администрации Пермского округа опровергли сообщения о том, что пожар произошёл якобы из-за атаки украинских БПЛА.

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