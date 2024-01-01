Власти Пермского округа опровергли данные о причастности БПЛА к пожару на нефтебазе в Осенцах Официальные причины пока не установлены Поделиться Твитнуть

В администрации Пермского муниципального округа опровергли сообщения о том, что крупный пожар на нефтебазе в Осенцах произошёл якобы из-за атаки украинских БПЛА. Информация об этом опубликована на официальной странице муниципалитета в соцсетях.

«В сети распространяется информация, что причиной пожара на нефтебазе в Осенцах стала атака беспилотников. Это ложь. Официальные причины устанавливаются», — говорится в сообщении.

По данным властей на вечер 4 октября, пожарные проливали местность для предотвращения нового возгорания и разбирали завалы на месте ЧП. Угрозы ближайшим домам, как и жизни людей, нет.

Чиновники обратились к жителям и попросили сохранять спокойствие и не распространять фейковую информацию. Отметим, утром 4 октября беспилотники атаковали нефтебазу ООО «Аннанефтепродукт» в Воронежской области.

Напомним, пожар на территории частной нефтебазы ООО «Нефтемаслоресурс» в здании № 5а вспыхнул в ночь на 4 октября. Его площадь составила 10 тыс. кв. м. Пожар тушили более 60 огнеборцев. Во время происшествия никто не погиб и не пострадал.

Пожарные не допустили переход огня на частные дома, административное здание и сухую растительность. Причины возгорания пока устанавливаются.

После происшествия на место выехали специалисты краевого управления Роспотребнадзора. Они провели мониторинг атмосферного воздуха на границе ближайшей жилой застройки с учётом направления ветра. Превышения ПДК загрязняющих веществ не выявлено. Позже прокуратура начала проверку.

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