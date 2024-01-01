Для экс-руководителей Пермского телефонного завода запросили большие сроки Они выступят с последним словом 4 октября Поделиться Твитнуть

Завод «Телта»

Константин Долгановский

Судебный процесс по уголовному делу в отношении гендиректора ОАО «Пермский телефонный завод «Телта» Алексея Высокова и главного бухгалтера предприятия Елены Гришиной вошёл в финальную стадию. Сторона обвинения просит приговорить Высокова к восьми годам лишения свободы, а Гришину — к семи годам и восьми месяцам лишения свободы. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Их обвиняют в даче взяток начальнику одного из отделов Главного управления связи Минобороны Сергею Слюсарю. При этом взятки передавались в виде телевизора, самоката и квадрокоптера. Общую стоимость техники оценили в 170 тыс. руб.

Для самого Слюсаря надзорное ведомство просит семь с половиной лет колонии.

Завтра, 4 октября, подсудимые должны выступить с последним словом. Затем Солнечногорский гарнизонный военный суд удалится на вынесение приговора.

Напомним, в конце сентября главное военное СУ СК России завершило расследование уголовного дела о хищении 48 млн руб. при выполнении гособоронзаказа в отношении бывших руководителей «Телты». Учредителя Игоря Морозова, его заместителя Алексея Высокова и главного бухгалтера Елену Гришину обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, совершённом организованной группой. Следствие полагает, что в 2016-2021 годах Морозов, Высоков и Гришина, исполняя госконтракт на сумму более 1,4 млрд руб. в рамках государственного оборонного заказа на поставку устройств связи для нужд Минобороны России, путём завышения себестоимости продукции похитили свыше 48 млн руб., которые распределили между собой», — отмечает СКР.

Ранее сообщалось, что трое бывших руководителей «Телты» обвиняются в хищении при поставках телефонных аппаратов спецсвязи для нужд Минобороны РФ. В июне 2023 года они были задержаны в Москве и отправлены под стражу в рамках уголовного дела.

В этом году также был задержан замначальника Генштаба ВС РФ Вадим Шамарин по обвинению в коррупции на 36 млн руб. По мнению следствия, Высоков и Гришина передали ему 36 млн руб. за «увеличение объёма поставляемой продукции по госконтрактам для нужд Минобороны России и общее покровительство». Шамарин частично признал свою вину.

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