Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Музей современного искусства в Перми полностью обновляет экспозицию PERMM представил осеннюю программу событий Поделиться Твитнуть

В Музее современного искусства PERMM стартовала осенняя программа событий, главным из которых будет открытие новой экспозиции первого и второго этажа (6+). Музей готовит принципиально новый показ собственной коллекции; большая часть работ будет представлена впервые — это новые поступления, которые появились в музее благодаря поддержке Фонда Cosmoscow, а также личным дарам художников. Открытие состоится 1 ноября 2024 года.

Кроме того, началась работа творческих лабораторий для детей 7-10 лет: в программу входят мастер-классы, творческие эксперименты, упражнения и арт-игры. Первые мастерские уже прошли в уикенд 21 и 22 сентября.

В октябре стартует новый сезон школы «Музейный водитель» (18+), которую PERMM запустил в прошлом году для подготовки медиаторов — экскурсоводов нового уровня. Программа состоит из двух блоков — «Экскурсия» и «Арт-медиация», в каждом по шесть занятий, включающих теоретическую часть и практикум. Преподаватель школы — искусствовед Владимир Береснев. Первое занятие запланировано на 12 октября.

Продолжится серия мастер-классов «Большое стекло» (16+), посвящённая исследованию пермских брендов. Темой первой осенней встречи, которая прошла 29 сентября, стали «Пермские реки» — важнейшее для музея и города явление, к которому PERMM уже обращался через выставки и городские фестивали.

Выставка «Art&Science: Открытые тела» Фото: Александр Белобородов / Музей PERMM

В настоящее время в музее работает шесть выставочных проектов: выставка Музея истории ГУЛАГа «Словарь Городина» (16+, до 6 октября); «И да и нет» (12+) — более 200 работ из постоянной коллекции музея, которые через месяц уйдут из экспозиции в связи с её сменой; экспозиция фарфора «Антихрупкость» (6+, до 27 октября); тотальная инсталляция Александры Гарт «Туту» (12+, до 27 октября); звуковая инсталляция Петра Айду «Sonatrip 2» (0+, до 27 октября) и большая выставка в формате «научного искусства» «Art&Science: Открытые тела» (12+, до 5 ноября).

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