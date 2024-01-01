Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Из жизни слов В Музее современного искусства PERMM открылась лингвистическая выставка Поделиться Твитнуть

Фото: Александр Белобородов

Выставку «Словарь Городина» (16+) можно увидеть рядом с масштабной экспозицией «Открытые тела / Open Bodies» (16+). Несмотря на то, что два проекта создавались абсолютно независимо друг от друга, разными командами и институциями, они смыкаются на какой-то очень глубокой общей платформе: оба показывают, как научное знание и современное искусство могут дополнять друг друга.

«Словарь Городина» — это передвижная выставка Государственного музея истории ГУЛАГа.

Она очень лаконичная и строгая, поскольку и предмет у неё специфический. Её главный герой Леонид Моисеевич Городин почти 30 лет провёл в ГУЛАГе, а после был полностью реаби­литирован и жил в Свердловске, где работал корреспондентом газеты «Уральский рабочий» и писал рассказы на основе своего лагерного опыта. В этих текстах часто встречались специфические жаргонные словечки, и Городин делал сноски, объясняя их значение, а позже начал собирать их в словарик.

Увлёкшись этой работой, он погрузился в этимологию, стал сравнивать значение слов в разных толкованиях, начал переписываться с писателями, в том числе с Александром Солженицыным, и с учёными, в том числе с академиком Дмитрием Лихачёвым. Лихачёв, сам прошедший через ГУЛАГ, высоко оценил работу уральского коллеги, и именно благодаря ему четыре увесистых машинописных тома, которые в результате составил словарь, были приняты на хранение и изучение в Институт языкознания АН СССР.

Леонид Городин не успел подготовить свой словарь к печати, но его работа была продолжена, и в 2021 году после тщательной научной подготовки словарь был издан Государственным музеем истории ГУЛАГа и Фондом памяти.

Посвящённая этому изданию выставка — это в основном словарные статьи, дефиниции по избранным словам. Не слишком эффектно на первый взгляд, но бесконечно увлекательно, если разобраться. Оказывается, лагерный жаргон проникает в нашу повседневную речь, и порой — самым неожиданным образом. Так, слово «тусовка» изначально обозначало драку, «халтура» — похороны, а «баламут» — шулерский способ укладки карт в колоду. Любопытны и те слова, которые изначально присутствовали в нейтральной речи, но в жаргоне приобрели новое значение: так, волосы по-лагерному называются «ботва», уши — «антенны», глаза — «братья», а голова — «балда». Подобных открытий в текстах, представленных на выставке, множество.

Вот одно, особенное: Сталина на жаргоне называли «усатый», «папуля» или «людоед».

Экспозиция делится на две части: в отдельную зону выделена лексика, относящаяся непосредственно к лагерной жизни и описывающая специфику ГУЛАГа. В этой зоне, в отличие от основной, есть и иллюстрации — фотографии, документы и артефакты, связанные с историей сталинских лагерей и бытом репрессированных. Как большинство предметов, переживших период массовых репрессий, они очень эмоциональны; взять, к примеру, фотографию девочки по имени Нелли Тачко в самодельной рамке, вышитой гладью. История девочки — в подписи к фото. В 13 лет она осталась без родителей: отца расстреляли в 1938 году, маму отправили в ГУЛАГ. Нелли долго её искала и, когда нашла, увидела над маминой кроватью этот трогательный портрет в цветочной вышивке.

Часть экспозиции, в которой опубликованы рассказы о судьбах репрессированных, — живое, человеческое ядро выставки, а обрамляющие это ядро словарные статьи — та атмосфера, в которой пришлось выживать этим людям.

В музее PERMM в этом году новых собственных выставок не планируется, и сотрудничество с ведущими российскими музеями, в том числе Музеем истории ГУЛАГа, существенно оживляет выставочную повестку музея и Перми в целом.

Наиля Аллахвердиева, директор Музея современного искусства PERMM:

Это не первый наш опыт сотрудничества с Музеем истории ГУЛАГа: в прошлом году у нас был обменный проект — мы принимали выставку «Лагерь Днепровский» (6+), а в Москве в тот же день открылась выставка графики Анны Андржиевской из нашей коллекции «Система ограждений» (12+). Конечно, выставка «Словарь Городина» не совсем совпадает с основным направлением работы нашего музея, но как контекст, который интересует современных художников и нашу аудиторию, это очень важно: слова пронизывают абсолютно все сферы нашей жизни, и нельзя провести черту и сказать, где заканчивается историческая территория и начинается территория современного искусства. Это как воздух, который проникает всюду. У Музея истории ГУЛАГа большой арсенал передвижных выставок, и нам был предоставлен выбор из нескольких проектов. Мне показалось, что «Словарь Городина» наиболее подходит к нашему контексту.

Словарь Леонида Городина — это очень подробный, тщательный толковый словарь лагерного жаргона. Жаль, что его автор, исследовавший, кроме прочего, происхождение этих слов, не составил ещё и этимологический словарь. Очень любопытно было бы проследить, например, из каких языков многонационального лагерного населения происходит то или иное слово.

Выставка «Словарь Городина» работает в музее PERMM до 4 октября.

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