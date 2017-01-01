Во «Имя» малых «рек» В Музее современного искусства PERMM открылась «экологическая» выставка

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Слово «экологическая» не случайно взято в кавычки: это во многом условное определение. Здесь практически нет экспонатов, традиционно «рифмующихся» с темой охраны окружающей среды: объектов из вторичных материалов, «экологически чистых» предметов и тому подобного. В то же время это на удивление прозрачное и публицистичное кураторское высказывание на заданную тему.

Куратор Дмитрий Пиликин

Фото: Алёна Ужегова

Помещение музея PERMM, как показывает практика, почти всегда диктует куратору классическую трёхчастную композицию: три этажа — три главы. Выставка «Имя рек», открывшаяся здесь в последний день августа, не стала исключением.

Первый этаж назван «Техносфера: взлёт ракеты», хотя точнее было бы сказать «Взлёт «Ракеты»: речь идёт о судне на подводных крыльях, некогда бывшем популярнейшим водным транспортом. Когда-то такая «Ракета» стояла «на приколе» перед Речным вокзалом Перми. В ней был ресторан и вроде даже небольшой музейчик... Перестройка смела и эту скромную пермскую речную достопримечательность, и скоростной водный транспорт в принципе.

Куратор Дмитрий Пиликин, создавая свою слегка утопическую и изрядно идеалистическую выставку, относится к «Ракете» как к квинтэссенции советской утопии, проекции космоса на Земле. Исторические фото на стенах показывают славные страницы в истории «Ракеты», в том числе визит на советское скоростное судно английской королевы.

Ностальгическую ноту в экспозиции первого этажа поддерживает работа Алексея Щигалева, название которой в момент вернисажа ещё было неизвестно: этикетку не успели повесить, а сам художник затруднился вспомнить. Это большая инсталляция, основанная на реди-мейде, то есть найденных объектах. История, как и многие другие проекты Щигалева, связана с «Домом грузчика», где несколько лет квартировало одно­имённое художническое сообщество. Когда художники во главе с Алексеем зашли в отведённый им подвал, они обнаружили там старые вещи, оставленные детским клубом «Дельфин», который располагался в этом подвале ранее и был закрыт в 2005 году: фотографии, почётные грамоты, расписание занятий и т. п. На фото — счастливые подростки, занимающиеся спортом на свежем воздухе на речном берегу. Центром композиции из найденных фото и документов Щигалев сделал макет речного знака «створ» — такие стоят вдоль всех судоходных рек, а напротив расположил два ряда старых деревянных зрительских кресел — из того же клуба «Дельфин», но очень похожие стояли когда-то в зале ожидания Речного вокзала. Художник словно предложил зрителям расположиться напротив старинного «бакена», буквально пятой точкой почувствовать давно забытые ощущения и поностальгировать.

Вклад в экспозицию Ильи Гришаева — большая фреска, на которой в виде увеличенного факсимиле воспроизведены два слова на удмуртском языке — «видеть» и «темнота», написанные в блокноте художника случайным попутчиком. В увеличенном виде, выполненные синей краской непонятные слова, написанные к тому же неразборчивым почерком, удивительно напоминают русло реки с притоками и старицами — этакую условную карту несуществующего водного объекта. Сходство подчёркивается работой самого Дмитрия Пиликина, которая занимает центральное место в экспозиции первого этажа: это условная карта части Оби с притоками, которая как будто сползает со стены и постепенно обретает объём, превращаясь в лабиринт. Реки, лабиринты, кровеносная система человека, неразборчивые письмена — всё это очень похожие объекты, как утверждает «Имя рек».

Второй этаж, который называется «Терраформирование», принципиально отличается от первого. Здесь всего четыре объекта, но каждый — must see и достоин отдельной экспозиции. Название «главы» выставки подчёркивает созидательную роль человека в эко­сфере, и все объекты — из разряда сложносочинённых и очень сложно, тонко, мастерски рукотворно сделанных.

Всем хочется запечатлеть инсталляцию Сергея Деникина

Фото: Алёна Ужегова

Два из них — работы Дениса Патракеева «Источник» и «Точка росы» — рифмуются между собой. Обе связаны с кристаллизацией соли из раствора, но первую художник называет «лунной», а вторую «солнечной». В «Источнике» соляной раствор медленно просачивается из круглой колбы на тёмную наклонную плоскость и, высыхая, рисует на ней белые дорожки из кристаллов. В месте, куда падают капли, постепенно образуется сталагмит, а над ним, соответственно, сталактит.

В «Точке росы» точно такая же колба с точно таким же раствором, только падают капли в ёмкость, закрытую сверху наклонным стеклом, на которое направлен усиленный лупой луч света. Нагреваясь, вода из раствора испаряется и конденсируется на стекле, стекая с него — уже пресной — в специальный бассейн, где бодро носятся маленькие карпики. Человек, опреснив воду, создал среду для маленьких рыбок, буквально весь их мир.

Для того чтобы описать не имеющую названия тотальную инсталляцию

Сергея Деникина — питерского художника родом из Перми — нужно найти какие-то специальные слова, которых в человеческом языке доселе не существовало. Говоря проще: нет слов. Но попробуем.

Это огромное нечто — прозрачное, хрупкое, нежное и прекрасное, как сама жизнь. Жизни здесь много: в крошечных колбочках трогательно замерли маленькие цветочки, а в ёмкостях побольше смачно зеленеют водные растения. Посреди микросадов замерли маленькие человеческие фигурки, между стеклянными плоскостями собраны невесомые пушинки одуванчика, образующие причудливый тонкий узор. Среди всего этого прорастают цветами и листьями тонко нарисованные на прозрачной плёнке человеческие скелеты и органы... Инсталляция молчалива, но кажется, что она поёт.

Наконец, четвёртый объект на этаже — это 3D-маппинг Владимира Грига «Пермский период». Он «поёт» уже натурально: видеопреображение специально подготовленного объёма совершается под музыку. На силуэты домов и башен накладываются цветы, растения, морды животных... Жизнь наступает на антропогенную среду, берёт реванш, подчиняет её себе.

Наконец, третий этаж получил название «Музыка сфер», и он полностью посвящён саунд-арту. По словам Дмитрия Пиликина, прогулка по этой экспозиции поможет человеку «раскрыть уши», начать ощущать звуки, от которых мы в повседневности привычно отмахиваемся. На деле весь этаж уставлен геометрическими фигурами цвета асфальта, которые пищат, жужжат и гудят. «Музыку сфер», как и сложный саунд-дизайн в принципе, найти здесь сложно. Восприятие этого этажа очень зависит от настроения посетителя: чтобы услышать «нечто», получить новый опыт от блужданий в звуковом лабиринте и помедитировать, нужно быть заранее готовым и доброжелательным.

Начав заниматься темой пермских рек, Дмитрий Пиликин рано или поздно должен был выйти на активистов из движения в защиту малых рек, и это, разумеется, произошло и, что столь же неизбежно, внесло свои ноты в экспозицию. На первом этаже с четырёх экранов активисты, снятые на фоне сочной, яркой зелени, произносят программные монологи.

Ещё одной отсылкой к пермской актуальности должен стать объект, сделанный по эскизам Александра Жунёва. К вернисажу его завершить не успели, но он непременно должен найти своё место в экспозиции, ведь трудно найти в новейшей истории пермского искусства художника более экологичного, более терраформирующего, более вписанного в историю Перми и её рек.