Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Коллекцию музея PERMM пополнили 23 произведения искусства PERMM и фонд Cosmoscow поддержали женщин-художниц Поделиться Твитнуть

фото: тг-канал Пермь 300

Как уже сообщал «Новый компаньон», Фонд поддержки современного искусства Cosmoscow выделил 1,8 млн руб. на пополнение коллекции PERMM в рамках программы «Музей года». Музей отобрал 23 произведения российских художниц и одного художественного дуэта. До этого момента в коллекции музея работы авторства женщин составляли 16% от общего количества произведений в коллекции.

Среди новых поступлений — две работы пермского художественного дуэта Ольги Субботиной и Михаила Павлюкевича: инсталляции «УРАЛЧУГУН» (2014) и «Погружение в береговой зоне» (2014). Последняя из двух работ была представлена в музее на персональной выставке Субботиной и Павлюкевича «Хроника движения» (2014), ставшей поворотной для PERMM, — именно с неё в музее началось изучение региональной художественной ситуации.

Художница Ася Маракулина, сегодня живущая и работающая в Вене, принимала участие в двух выставках PERMM — «Форма незримого» (2015) и «Имя рек» (2018). Коллекция музея пополнится двумя инсталляциями художницы — «Комната отдыха» (2016-2018) и «Правило шва» (2020).

Живопись в новом поступлении представлена масштабной работой «Цикл» (2023) молодой екатеринбургской художницы Лизы Нестеровой — одной из участниц выставки «Дикое счастье. По обе стороны Уральских гор» к 300-летию Перми и Екатеринбурга, прошедшей в PERMM летом 2023 года.

В коллекцию также войдут две работы пермской художницы Елены Слобцевой — видеоинсталляция «Без названия» из проекта «Культура материалов» (2020) и мультимедийная инсталляция Steel life (2019). Елена, работающая в разных техниках и форматах, среди которых анимация, видео, инсталляции, арт-объекты, перформансы, — регулярная участница групповых выставок PERMM. В 2020 году в музее прошла первая персональная выставка художницы «Культура материалов», представившая созданные специально для этой экспозиции инсталляции из огромных скоб и масштабные видеоинсталляции.

Калининградская арт-группа «Нежные бабы» в 2022 году приняла участие в выставке «Она была красива, как русский пейзаж» в PERMM. Мультимедийная видеоинсталляция «Сонная артерия» (2020), состоящая из шести видео, которые были представлены на выставке, была приобретена музеем в коллекцию.

В раздел «Графика» войдут десять работ художницы и куратора Лейли Аслановой (Ростов-на-Дону), созданных в 2019-2021 годах.

Фонд Cosmoscow ежегодно приобретает работы современных художников в пользу музея, объявленного «Музеем года». Программа стартовала в 2017 году, за время её существования были пополнены коллекции Государственной Третьяковской галереи (Москва), ГМИИ им. А.С. Пушкина (Москва), Московского музея современного искусства (Москва), «Гаража» (Москва), Мультимедиа-арт-музея (Москва). Музей современного искусства PERMM был объявлен «Музеем года» в 2023 году.

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