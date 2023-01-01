Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Музей PERMM получил на новоселье денежный подарок Средства использованы для закупки новых работ в коллекцию Поделиться Твитнуть

Из архива музея PERMM

Как рассказала «Новому компаньону» директор Музея современного искусства PERMM Наиля Аллахвердиева, на открытии музея в новом помещении, на ул. Крисанова, 4, исполнительный директор фонда Cosmoscow Анастасия Иванова преподнесла музею подарок — фонд Cosmoscow собрал на аукционах 1,8 млн руб. на закупку новых работ в коллекцию PERMM.

Наиля Аллахвердиева, директор Музея современного искусства PERMM:

— У нас никогда не было таких больших денег на закуп, наша коллекция пополняется за счёт даров художников и произведений, сделанных по заказу музея в рамках резиденций и других проектов.

Когда появилась такая возможность, мы решили поддержать женщин-художниц, в том числе пермских.

Мы приобретаем две большие инсталляции Елены Слобцевой и две большие текстильные инсталляции Ольги Субботиной. Я поняла, что если мы их не выкупим, их просто некуда девать: они слишком большие для частных коллекций.

Работы Ольги Субботиной созданы в соавторстве с Михаилом Павлюкевичем и были показаны у нас на выставке «Хроника движения». Одна — большой ковёр с изображением подводной лодки с лицами-иллюминаторами, в этом сюжете просвечивают отсылки к Тайной вечере; вторая — длинная, очень красивая серия с медведями. Ольга Субботина и Михаил Павлюкевич потом этот же сюжет нарисовали на заборе в рамках проекта «Длинные истории Перми».

Эти работы слишком монументальные, не все музеи готовы такое показывать. Если наш музей эти работы сейчас не сохранит, они просто разойдутся по кусочкам.

Купили одну работу Лизы Нестеровой — это молодая художница из Екатеринбурга, её живопись была у нас показана на недавней выставке «Дикое счастье. По обе стороны Уральских гор». Она очень выразительная и нарративная. В нашей коллекции не так много работ екатеринбургских художников, но этот раздел очень важный, и мы его пополняем.

Мы покупаем серию графики Лейли Аслановой, художницы из Ростова-на-Дону. Это очень тонкие работы, невероятно красивая, чувственная графика, и они очень хорошо «рифмуются» с нашей коллекцией работ художников из Казахстана, в том числе Сергея Маслова.

И ещё мы покупаем большую инсталляцию группы «Нежные бабы», которая называется «Сонная артерия». Это серия видео и объект — большие бусы из булыжников. Они были показаны на выставке «Она была красива, как русский пейзаж», и одно из видео снималось в Перми специально для этой выставки. Это работа про память, про тяжесть женской судьбы.

На ярмарке современного искусства Cocmoscow осенью нынешнего года PERMM получил статус «музея года».

Музей современного искусства PERMM открылся в здании бывшего автосалона 28 октября. О том, как прошло открытие, можно будет прочитать в «Новом компаньоне» 6 ноября.

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