Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Музей современного искусства PERMM открылся в здании бывшего автосалона Сегодня первый день работы музея на новом месте Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Сегодня, 29 октября, с 12:00 Музей современного искусства PERMM по ул. Крисанова, 4 начинает принимать первых посетителей. Накануне, 28 октября состоялся торжественный вернисаж с презентацией четырёх новых проектов.

Гости музея смогут увидеть первую часть выставки коллекции «И да, и нет» (16+), проект-исследование пермской музыкальной сцены «Хранители огня» (16+), инсталляцию Дмитрия Булныгина «Баньян» (0+) и «Антиформу №15» (0+) Василия Кононова-Гредина.

Посещение всех выставок — по единому входному билету в музей.

Время работы «Нового PERMM», как называют музей его сотрудники, со вторника по воскресенье, с 12:00 до 21:00, понедельник выходной.

Стоимость билетов не изменилась:

— 200 руб. для взрослых;

— 100 руб. для студентов;

— 100 руб. для учеников 14-18 лет;

— 100 руб. для пенсионеров;

— бесплатный вход для детей до 14 лет.





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