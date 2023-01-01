Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
Вывернутый гелендваген стал символом превращения пермского автосалона в музей
Музей PERMM подготовил свой стенд на ярмарке Cosmoscow
В пятницу, 29 сентября, в Москве в павильоне «Форум»
Центрального выставочного комплекса «Экспоцентр» открывается 11-я Международная
ярмарка современного искусства Cosmoscow.
Как уже сообщалось,
в качестве «Музея года» на ярмарке предстанет Музей современного искусства
PERMM. В оформлении
его стенда принял участие художник Василий Кононов-Гредин, с которым музей
сотрудничает впервые.
Реновация автоцентра, где ещё недавно продавались автомобили
Mercedes-Benz, станет главным сюжетом стенда PERMM на Cosmoscow. Образ трансформации
Василий Кононов-Гредин представил в виде работы под названием «Антиформа №15»,
основанной на деконструкции легендарного автомобиля, связанного с историей
нового пространства PERMM, – Mercedes-Benz G-Class 1984 года, известного как гелендваген.
«Гелик» стал работой №15 в серии художника «Антиформы», в которой
Кононов-Гредин пересобирает привычные предметы, механизмы и приборы. После
ярмарки объект переедет в Пермь и будет представлен на открытии музея 28
октября.
Василий Кононов-Гредин, художник:
– Этот автомобиль имеет богатую историю. Он является
символом 1990-х и 2000-х годов и уже давно стал частью современной российской
культуры и фольклора. «Гелик» олицетворяет мечту об идеальном автомобиле и то
чувство защищённости, которое он приносит своему владельцу.
В процессе работы над проектом я обнаружил неожиданную
историю, связанную с жизнью автомобиля и теми трансформациями, которые он
перенёс за свои 40 лет.
Изначально этот автомобиль был разработан для бездорожья и
использовался зачастую в социальных сервисах, таких как служба спасения или
лесничество; поэтому чёрный цвет, который мы сегодня связываем с гелендвагеном,
не характерен для первоначальной концепции. Ранее его окрашивали в яркие цвета:
зелёный, красный, жёлтый.
В процессе «археологической» работы по деконструкции гелендвагена
я обнаружил интересные детали прошлого: ярко-жёлтый пол и внутренние элементы,
скрытые под чёрной обивкой салона. Оказалось, машину перекрашивали в
«нормативный» чёрный цвет. Красивым акцентом стало наличие миниатюры из стали
на приборной панели, на которой выгравирован сюжет, где святой Христофор
переносит по морю младенца Иисуса. Надпись «gutfahrt» («счастливой поездки») –
это отсылка к безопасности машины, в ней содержится игра слов, связанная со
словом «фарт» в русском контексте.
Рядом с арт-объектом на стенде размещено историческое фото,
на котором запечатлена машина в 1984 году – такая, какой она была до того, как
художник вывернул её наизнанку.
Кроме того, на стенде музея PERMM гости ярмарки Cosmoscow
увидят проект нового здания музея, созданного в сотрудничестве с архитектором
Александром Леоновым.
11-я Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow будет
работать до 1 октября 2023 года. Открытие музея PERMM в новом здании Перми состоится 28 октября.
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