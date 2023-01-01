Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Вывернутый гелендваген стал символом превращения пермского автосалона в музей Музей PERMM подготовил свой стенд на ярмарке Cosmoscow Поделиться Твитнуть

Музей современного искусства PERMM

В пятницу, 29 сентября, в Москве в павильоне «Форум» Центрального выставочного комплекса «Экспоцентр» открывается 11-я Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow.

Как уже сообщалось, в качестве «Музея года» на ярмарке предстанет Музей современного искусства PERMM. В оформлении его стенда принял участие художник Василий Кононов-Гредин, с которым музей сотрудничает впервые.

Реновация автоцентра, где ещё недавно продавались автомобили Mercedes-Benz, станет главным сюжетом стенда PERMM на Cosmoscow. Образ трансформации Василий Кононов-Гредин представил в виде работы под названием «Антиформа №15», основанной на деконструкции легендарного автомобиля, связанного с историей нового пространства PERMM, – Mercedes-Benz G-Class 1984 года, известного как гелендваген. «Гелик» стал работой №15 в серии художника «Антиформы», в которой Кононов-Гредин пересобирает привычные предметы, механизмы и приборы. После ярмарки объект переедет в Пермь и будет представлен на открытии музея 28 октября.

Василий Кононов-Гредин, художник:

– Этот автомобиль имеет богатую историю. Он является символом 1990-х и 2000-х годов и уже давно стал частью современной российской культуры и фольклора. «Гелик» олицетворяет мечту об идеальном автомобиле и то чувство защищённости, которое он приносит своему владельцу.

В процессе работы над проектом я обнаружил неожиданную историю, связанную с жизнью автомобиля и теми трансформациями, которые он перенёс за свои 40 лет.

Изначально этот автомобиль был разработан для бездорожья и использовался зачастую в социальных сервисах, таких как служба спасения или лесничество; поэтому чёрный цвет, который мы сегодня связываем с гелендвагеном, не характерен для первоначальной концепции. Ранее его окрашивали в яркие цвета: зелёный, красный, жёлтый.

В процессе «археологической» работы по деконструкции гелендвагена я обнаружил интересные детали прошлого: ярко-жёлтый пол и внутренние элементы, скрытые под чёрной обивкой салона. Оказалось, машину перекрашивали в «нормативный» чёрный цвет. Красивым акцентом стало наличие миниатюры из стали на приборной панели, на которой выгравирован сюжет, где святой Христофор переносит по морю младенца Иисуса. Надпись «gutfahrt» («счастливой поездки») – это отсылка к безопасности машины, в ней содержится игра слов, связанная со словом «фарт» в русском контексте.

Рядом с арт-объектом на стенде размещено историческое фото, на котором запечатлена машина в 1984 году – такая, какой она была до того, как художник вывернул её наизнанку.

Кроме того, на стенде музея PERMM гости ярмарки Cosmoscow увидят проект нового здания музея, созданного в сотрудничестве с архитектором Александром Леоновым.

11-я Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow будет работать до 1 октября 2023 года. Открытие музея PERMM в новом здании Перми состоится 28 октября.

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