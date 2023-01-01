Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Дизайнером павильона музея PERMM на ярмарке Cosmoscow станет Василий Кононов-Гредин На стенде будет представлен проект реновации автосалона «Телта-МБ» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Павильон музея PERMM на 11-й Международной ярмарке современного искусства Cosmoscow разрабатывается в содружестве с художником Василием Кононовым-Грединым. Об этом говорится в релизе ярмарки, которая пройдёт в «Экспоцентре» (Москва) с 29 сентября по 1 октября. Как уже известно, Музей современного искусства PERMM признан руководством ярмарки «Музеем года-2023».

На ярмарке Cosmoscow PERMM представит проект, посвящённый уникальной реновации бывшего здания автомобильного центра под новое пространство музея. Главной задачей пермского стенда станет представление уникальной в масштабах страны инициативы: впервые музей современного искусства переезжает в готовое современное экспозиционное пространство, изначально спроектированное под нужды автомобильного бизнеса. Архитектор проекта — Александр Леонов.

Выставочный павильон для Cosmoscow проектируется командой PERMM при участии художника Василия Кононова-Гредина. Это сотрудничество станет первым опытом взаимодействия музея с художником, который содержательно переосмыслит трансформацию пространства автосалона и создаст тотальную инсталляцию, обращаясь к разным художественным средствам и медиа.

Василий Кононов-Гредин — молодой художник родом из Кировской области. Получил классическое художественное образование. Известен как автор очень больших инсталляций, использующих все факторы и элементы пространства — геометрию, свет, звук и так далее. Лауреат многочисленных премий в области современного искусства, в том числе грантовой программы музея современного искусства «Гараж» (2019, Москва) и Aesthetica artprize (2020, York). Участник VI Уральской Индустриальной биеннале современного искусства (2021). В Перми его работы ни разу не были представлены.

Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow — главное ежегодное событие в российской арт-индустрии. Ключевая цель проекта — поддержка и развитие российского арт-рынка, а также создание платформы для взаимодействия коллекционеров, галеристов, бизнесменов, журналистов и арт-сообщества.

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