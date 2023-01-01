Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Музей PERMM откроется в новом здании 28 октября Будут работать одновременно три выставки Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Определена дата открытия Музея современного искусства на новом месте – в бывшем автосалоне по ул. Крисанова, 4: вернисаж пройдёт 28 октября. Ранее сообщалось, что ориентировочно открытие назначено на 21 октября.

В этот день в новом музее откроется одновременно три выставки.

В большом подвальном помещении, как уже сообщалось, откроется выставка, посвящённая пермскому музыкальному андеграунду (18+), над которой работает большая команда: столичные кураторы Эльмира Минкина и Валентин Дьяконов, а также пермский эксперт – журналист Григорий Ноговицын.

«Это будет большое путешествие в мир историй, людей и событий, которые связаны с рок-движением», – говорит директор музея Наиля Аллахвердиева.

«Андеграундная» локация на минус первом этаже, по мнению директора, как нельзя лучше соответствует тематике проекта.

В двух «капсулах» – выгородках на первом и втором этажах – будет размещаться экспозиция из собственных коллекций музея. PERMM впервые получает возможность показать предметы из своих запасников. Коллекции будут «сменно-постоянные»: они будут сменяться примерно раз в полгода и необязательно полностью. Куратор этого направления работы музея – Арсений Сергеев.

Наконец, в «Белом зале» с высотой потолка в 10 м расположится инсталляция «Баньян» (0+) – масштабная работа художника Дмитрия Булныгина, поднимающая проблему доступности чистой питьевой воды. Огромное искусственное экзотическое дерево Ficus Benghalénsis (фикус бенгальский), для создания которого будет использовано более 15 тыс. пластиковых бутылок, займёт всю площадь большого зала. Воздушные корни и ветви из прозрачного пластика поднимутся на десятиметровую высоту, к самому потолку и вступят в причудливую игру с естественным светом, падающим из расположенных в верхней части окон.

Баньян – «шагающее дерево», получившее такое название за особую способность занимать большие территории, выпуская воздушные корни, часть из которых может достигнуть земли, укорениться и превратиться в новые стволы. Инсталляция будет похожа на баньян, но в действительности объединит стратегии разных растений: она будет составляться из сегментов-бутылок, как бамбук, виться, как лиана, нащупывать новые точки опоры выпущенными усами, как огурец, и, как всё живое, стремиться к размножению.

По мере существования проекта инсталляция будет расти: зрители смогут принять участие в достраивании «Баньяна» в авторской технике художника.

Дмитрий Булныгин, художник:

– У этой инсталляции нет этапа законченной формы: она может достраиваться, пока полностью не захватит всё пространство зала. Это символ человеческой жизни, которая зависит от воды и неизменно множит многообразие пластика. Он прекрасен, если смотреть на сделанные из него конструкции в контр-ажуре, в чистом выставочном зале, и ужасен в виде мусорных холмов в пригородах Найроби или Мумбаи, на дне моря или в желудке черепахи.

PERMM и Дмитрий Булныгин приглашают жителей Перми принять участие в активном сборе материала для инсталляции. Бутылки объёмом 1,5 или 2 л из прозрачного или голубого пластика можно будет опустить в специальные контейнеры, установленные рядом с новым зданием музея на ул. Крисанова, 4. Первый этап сбора продлится до 12 октября, а после продолжится для достраивания проекта зрителями.

Создавать объекты из пластиковых бутылок Булныгин начал в начале 2000-х. Работая в коллективной мастерской во французском лесу Сан-Ассиз, он заметил, как быстро пространство заполняется пустыми пластиковыми бутылками: для питья в мастерской была пригодна только бутилированная вода. Работа с отходами человеческой деятельности всегда была основной стратегией его художественной практики, поэтому бутылки перешли из категории мусора в категорию материала. Вскоре был придуман метод: художник обрезает у бутылки горлышко, нагревает верхнюю часть и вставляет в неё донышко следующей такой же бутылки. В этой технике, повторяющей архитектуру бамбукового стебля, была создана работа «Термитник» (2002).

Пермским зрителям Дмитрий Булныгин знаком как видеохудожник: в 2017 году в PERMM прошла его масштабная ретроспективная выставка «Ничто не совершенно» (Nothing is perfect, 12+), представившая мультимедийные работы. Кроме того, его видеоинсталляции неоднократно проецировались на здание Театра-Театра.

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