Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
Музей PERMM откроется в новом здании 28 октября
Будут работать одновременно три выставки
Определена дата открытия Музея современного искусства на новом месте – в бывшем автосалоне по ул. Крисанова, 4: вернисаж пройдёт 28 октября. Ранее сообщалось, что ориентировочно открытие назначено на 21 октября.
В этот день в новом музее откроется одновременно три выставки.
В большом подвальном помещении, как уже сообщалось, откроется выставка, посвящённая пермскому музыкальному андеграунду (18+), над которой работает большая команда: столичные кураторы Эльмира Минкина и Валентин Дьяконов, а также пермский эксперт – журналист Григорий Ноговицын.
«Это будет большое путешествие в мир историй, людей и событий, которые связаны с рок-движением», – говорит директор музея Наиля Аллахвердиева.
«Андеграундная» локация на минус первом этаже, по мнению директора, как нельзя лучше соответствует тематике проекта.
В двух «капсулах» – выгородках на первом и втором этажах – будет размещаться экспозиция из собственных коллекций музея. PERMM впервые получает возможность показать предметы из своих запасников. Коллекции будут «сменно-постоянные»: они будут сменяться примерно раз в полгода и необязательно полностью. Куратор этого направления работы музея – Арсений Сергеев.
Наконец, в «Белом зале» с высотой потолка в
Баньян – «шагающее дерево», получившее такое название за особую способность занимать большие территории, выпуская воздушные корни, часть из которых может достигнуть земли, укорениться и превратиться в новые стволы. Инсталляция будет похожа на баньян, но в действительности объединит стратегии разных растений: она будет составляться из сегментов-бутылок, как бамбук, виться, как лиана, нащупывать новые точки опоры выпущенными усами, как огурец, и, как всё живое, стремиться к размножению.
По мере существования проекта инсталляция будет расти: зрители смогут принять участие в достраивании «Баньяна» в авторской технике художника.
Дмитрий Булныгин, художник:
– У этой инсталляции нет этапа законченной формы: она может достраиваться, пока полностью не захватит всё пространство зала. Это символ человеческой жизни, которая зависит от воды и неизменно множит многообразие пластика. Он прекрасен, если смотреть на сделанные из него конструкции в контр-ажуре, в чистом выставочном зале, и ужасен в виде мусорных холмов в пригородах Найроби или Мумбаи, на дне моря или в желудке черепахи.
PERMM и Дмитрий Булныгин приглашают жителей Перми принять
участие в активном сборе материала для инсталляции. Бутылки объёмом 1,5 или
Создавать объекты из пластиковых бутылок Булныгин начал в начале 2000-х. Работая в коллективной мастерской во французском лесу Сан-Ассиз, он заметил, как быстро пространство заполняется пустыми пластиковыми бутылками: для питья в мастерской была пригодна только бутилированная вода. Работа с отходами человеческой деятельности всегда была основной стратегией его художественной практики, поэтому бутылки перешли из категории мусора в категорию материала. Вскоре был придуман метод: художник обрезает у бутылки горлышко, нагревает верхнюю часть и вставляет в неё донышко следующей такой же бутылки. В этой технике, повторяющей архитектуру бамбукового стебля, была создана работа «Термитник» (2002).
Пермским зрителям Дмитрий Булныгин знаком как видеохудожник: в 2017 году в PERMM прошла его масштабная ретроспективная выставка «Ничто не совершенно» (Nothing is perfect, 12+), представившая мультимедийные работы. Кроме того, его видеоинсталляции неоднократно проецировались на здание Театра-Театра.
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