Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Музей PERMM перенёс дату открытия в новом здании на улице Крисанова на 21 октября Последний день работы на старом месте — 1 сентября Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Стала известна дата открытия Музея современного искусства PERMM в здании бывшего автосалона «Телта МВ» по ул. Крисанова, 4. Вернисаж назначен на 21 октября. Ранее планировалось, что открытие новой локации пройдёт 15 сентября, однако потребовалось больше времени на переезд и обустройство на новом месте.

Музей завершает свою работу на бульваре Гагарина, 24 в ближайшую пятницу, 1 сентября. В этот день ещё можно будет увидеть выставку художников Свердловской области «Дикое счастье» (18+). На следующий день состоится грандиозный финисаж — карнавальное шествие «Придумай Пермь».

Первой выставкой, которая откроется в новом здании, будет выставка-исследование феномена пермской рок-музыки и музыкального андеграунда рубежа тысячелетий.

В сентябре проект дизайна нового здания музея будет презентован на крупнейшей арт-ярмарке Cosmoscow в Москве.

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