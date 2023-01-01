О счастье, о дикости, об Урале В PERMM работает большая выставка современных художников Свердловской области Поделиться Твитнуть

Выставка «Дикое счастье» (18+) — часть меж­регионального проекта «По обе стороны Уральских гор», приуроченного к 300-летию Перми, Екатеринбурга и некоторых других уральских городов. Миссия проекта — осмысление 300-летней истории российской государственности на Урале посредством художественной интерпретации событий, явлений и образов, из которых в наши дни складывается представление о регионе. Задача проекта — представить зрителю современную художественную сцену Урала по обе стороны Уральских гор.

Проект является «обменным» и состоит из двух частей. В музее PERMM проходит выставка, собранная в Екатеринбурге, а в Ельцин-центре 3 августа откроется выставка, собранная в Перми.

Иван Козлов

Илья Шипиловский, куратор выставки «Дикое счастье. По обе стороны Уральских гор»:

— Выставка «Дикое счастье. По обе стороны Уральских гор» — это истории людей, вещей, явлений и мест, которые мы называем Уралом. Она представляет современное искусство, созданное шестнадцатью художниками, тесно связанными с Екатеринбургом и Нижним Тагилом. Вниманию зрителей представлены живопись, скульптуры и объекты, инсталляции, фотографии и медиаарт.

Выставка получила своё название в честь одноимённого романа Мамина-Сибиряка 1884 года, который описывает жизнь на Урале во второй половине XIX века. Это не случайный выбор, а попытка найти вдохновение в тексте, написанном известным, но непопулярным сегодня писателем. Темы, которые он затрагивал, — традиционная семья и как она меняется, капитализм и погоня за богатством, консерватизм и мода, природа и техника, грех и искупление — задают контур кураторского исследования. Сегодня описанные писателем типажи и отношения если не остаются «кодом Урала», то как минимум находят устойчивый отклик у широкого зрителя. Выставка ищет возможные пути понимания региона, чья жизнь, нравы, желания и страхи были так метко описаны Маминым-Сибиряком почти 150 лет назад.

Современные уральские художники заняты целым рядом междисциплинарных практик и иниции­руют процессы, направленные на приумножение знаний и чувственного опыта, проговаривание множества историй в противовес монолитной Истории, проявление отношений, скрытых в повседневности. Они выхватывают из монолитной реальности отдельные эпизоды, которые мы не успеваем заметить в потоке повседневной рутины, обращают на них наше внимание и предлагают своё видение того, почему нам стоит сфокусироваться именно на них. Представляя это художественное многоголосие в одном выставочном пространстве, получается добиться объёмного, подвижного и вдохновляющего представления о регионе.

Для удобства восприятия экспозицию можно разделить на четыре условные части.

Первая часть —

прошлое и будущее Урала

Что было здесь более трёхсот лет назад, что будет ещё через триста? В проекте «МООЕ» Наталья Подунова оглядывается на миллионы лет в прошлое, в эпоху Уральского океана и Великого Пермского моря. Олеся Ильенок в «Прогулке с горами» размышляет о том, какой может быть территория современного Урала в далёком будущем. Елизавета Нестерова предлагает серию ярких холстов, аллегорически рассказывающих историю освоения Урала.

Алиса Горшенина в проекте «Уральская змеица» создаёт свою версию образа духа-хранителя ценных минералов, Хозяйки Медной горы, и буквально очеловечивает саму эту гору. Этот проект связывает первую и вторую части, относясь к ним обеим.

Вторая часть —

ресурсы и власть на Урале

Анна и Виталий Черепановы представляют историю «волшебной горы» Качканар, из которой вынули всё её волшебство. Художественное объединение Гуй предлагает залезть повыше, чтобы заглянуть поглубже, буквально визуализируя тагильскую поговорку о том, что была гора Высокая, а стала яма глубокая. Полина Иванова создаёт таймлайн с меткими запоминающимися образами, важными для понимания 300-летней истории Екатеринбурга. Виктор Давыдов в своих работах предлагает ироничный комментарий к некоторым из них.

Объединяющим вторую часть выставки с третьей становится проект Фёдора Телкова «Право веры», рассказывающий о современных уральских староверах.

Третья часть —

истории уральских семей

Здесь представлены произведения художников, работающих с семейными архивами и вовлекающих своих близких в сотворчество. Владимир Селезнёв работал над проектом «Тряпочки» вместе со своей мамой и создал серию работ на тканях, задействующую различные режимы работы памяти. Людмила Калиниченко сделала инсталляцию, посвящённую художественному осмыслению ценности семьи и поиску собственной идентичности. Сергей Потеряев сопоставил архивные снимки жителей посёлка Старая Утка и свои собственные, чтобы понять, что изменилось там с течением времени.

Лучше всех на роль связующего звена между третьей и четвёртой частями подходит художник Красил Макар, согласно его биографической легенде, родившийся в 1889 году в крестьянской семье в селе Нижняя Синячиха Свердловской области и по сей день продолжающий традиции урало-сибирской домовой росписи.

Четвёртая часть —

уральское незримое и непознанное

Екатерина Поединщикова в своей живописи обращается к метаморфозам тела и природы, фантазируя об их хтонических истоках. Светлана Спирина в проекте «Атония» предлагает пластическое размышление о вечном утомлении и необходимости замедления времени в современном, всё более и более ускоряющемся мире. Андрей Чугунов обращается к восприятию зрителя за пределами зрения, находя в звуке возможность рассказать об Урале то, чего иным образом сделать невозможно.

Выставка «Дикое счастье» работает в музее PERMM до 1 сентября и завершает деятельность музея на бульваре Гагарина, 24.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.