Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Электрическое тело пою!* В Музее современного искусства PERMM открылась выставка формата Art & Science Поделиться Твитнуть

Фото: Александр Белобородов

В пермском Музее современного искусства работает вторая выставка по итогам совместной стипендиальной программы музея и фонда Norpexal. Первая — «Новое состояние живого» (12+) — прошла в 2018—2019 годах, и не то чтобы прошла — и прошла, а задала новое направление в деятельности музея. Собственно, это направление формировалось довольно давно: ещё до «Нового состояния живого» проходила персональная выставка работающей в этом ключе екатеринбургской группы «Куда бегут собаки» (16+), да и во многих сборных выставках были соответствующие экспонаты, взять хотя бы инсталляции Дениса Патракеева и Сергея Деникина с выставки «Имя рек» (12+); словом, это направление — Art & Science — для музея стратегически важно.

Не первый год сотрудничает с PERMM креа­тивный руководитель программы Дмитрий Булатов — художник, исследователь, теоретик искусства, организатор проектов в области Art & Science и новых медиа, куратор как «Нового состояния живого», так и нынешней выставки — «Открытые тела / Open Bodies» (16+).

В эпоху, когда нейросети всё активнее претендуют на роль представителей творческих профессий, а искусственные люди занимают призовые места на конкурсах красоты, художники и учёные пытаются дать новые определения живого, разумного, творческого, исследуют взаимоотношения реального и виртуального, живого и искусственного.

Работа над проектами, выбранными на конкурсной основе, велась с осени 2023 года по май 2024-го. От выставки 2018 года нынешнюю отличают принципы подбора экспонатов и авторов. Усилилась научная составляющая: все проекты созданы художниками в тандеме с учёными; участники — российские (первая выставка была международной); кроме шести проектов — финалистов стипендиального конкурса фонда Norpexal демонстрируются ещё пять приглашённых проектов: Дмитрий Булатов счёл их эталонными представителями направления.

Дмитрий Булатов, куратор выставки «Открытые тела»:

Основная идея нашей выставки — показать, как учёные и художники работают с темой открытости и проницаемости. В последние годы концепция «открытого тела» стала основной в области науки и технологий. Специалисты в области IT, робототехники и биомедицины создают новые каналы коммуникации, связывая «всё со всем» — объекты, информацию, биологические функции. Эта тенденция легко преодолевает локальные и культурные преграды.

Надо сказать честно: «Открытые тела» — это не такая выставка, куда зашёл — и ахнул от красоты. Здесь на постижение красоты представленных экспонатов нужно потратить время: вникнуть, почитать аннотации, посмотреть видео — все работы создавались в ходе исследований, видео­фиксация которых сопровождает экспонаты. В общем, посещение этой выставки для зрителя не только развлечение, но и работа, и даже, можно сказать, преодоление стереотипов.

В то же время невозможно не признать, что красота здесь есть. Каждый, наверное, неоднократно очаровывался стройностью и причудливостью математических формул, изяществом микросхем; точно так же непостижимы и прекрасны фрактальные структуры папоротников и аммонитов, геометрическая упорядоченность кристаллов… В общем, в науке скрывается немало такого, что считается прерогативой художественного творчества, а в природе — немало такого, что кажется созданным не природой, а разумом. Художники, работающие в Art & Science, проявляют эти парадоксальные сближения.

Многие из представленных проектов претендуют не только на научную актуальность, но и на практическую пользу. Взять хотя бы Quorum Sensing Елены Никоноле и Люси Оджомоко. Это одна из тех работ, которые сразу бросаются в глаза благодаря визуальной красоте и сложности представленных медиа: сначала ты обращаешь внимание на изящную абстрактную скульптуру из стекла, затем надеваешь VR-очки

и начинаешь бродить по фантастическому миру — оказывается, это микромир человеческой кожи, а потом уже вникаешь, разбираешься, и оказывается, что все эти красоты представляют очень полезную штуковину: исследование бактерий, которые могут выделять запахи, служащие маркерами определённых заболеваний. Примерно так: на человеческое запястье наносят состав, содержащий эти бактерии, и человек начинает благоухать фиалками. А это значит, что-то со здоровьем не очень.

Одна из самых развёрнутых, сложносоставных и тщательных работ — это проект самого Дмитрия Булатова — в соавторстве с Алексеем Чебыкиным — «Танцующий лес». Авторы исследовали известный природный феномен — «Танцующий лес» на Куршской косе, чтобы проверить одну из гипотез его происхождения — геомагнитную. Чего только нет в этой тотальной инсталляции! И фотофиксация хода эксперимента, и модели устройств, с помощью которых проводилось исследование, и трёхмерные модели геомагнитных полей, и даже распечатанные на 3D-принтере маленькие копии наиболее причудливо изогнутых деревьев — эту часть инсталляции можно назвать скульптурной.

«Танцующий лес» — это уже, можно сказать, классика: работа много где демонстрировалась и стала лауреатом премии имени Сергея Курёхина.

Есть такие работы, при знакомстве с которыми не хочется разбираться в научной подоплёке, а просто понаслаждаться, помедитировать. Так, например, «Машинное видение» Камили Юсуповой — это музыкально-визуальный проект: сидишь в кресле-мешке, смотришь на абстрактные геометрические построения на огромном экране, слушаешь электронный саунд.

Есть просто изящные скульптуры — парные инсталляции Arbor («Дерево») и Petra («Камень») Марии Купцовой. Здесь, если Petra сформирована растущими кристаллами и поэтому с некоторой натяжкой, но всё-таки может быть отнесена к «научному искусству», то Arbor — это просто красивая абстракция из дерева, снабжённая, правда, наукообразным описанием с фразами вроде: «Исследуя анизотропные свойства дерева в живом состоянии, Arbor переосмысляет его жизненный цикл в форме биотехнологического объекта».

Эти смешные «научные» тексты можно при желании воспринимать как дополнительные арт-объекты, но если посетитель захочет с их помощью разобраться в представленном проекте, то вряд ли это удастся. Вроде бы понятные слова — а вместе получается непереводимая абракадабра. Гораздо интереснее было беседовать с художниками и учёными, которые рассказывали о своих творениях живо, увлечённо и вполне понятно. Но — только на вернисаже. Посетители всех последующих дней такой возможности лишены, и в этом — большой вопрос к кураторам. Если вы создаёте такую сложную для восприятия экспозицию, зачем текстовое сопровождение делать не облегчающим, а усложняющим зрительскую задачу?

В одном из проектов программы к 300-летию Перми значилась большая биеннале Art & Science, приуроченная к Пермскому инженерному форуму. В юбилейный год проект не состоялся, но почему бы его не возродить, тем более что Уральская индустриальная биеннале в Екатеринбурге не проводится и вряд ли будет проводиться?

Art & Science — не только модное, но и очень органичное для Перми направление в искусстве. Разными путями к нему приходят разные институции: так, Театр-Театр в сотрудничестве с ПНППК создал сай-тек-спектакль «Солярис» (12+), а в новом сезоне планирует «Алису в Стране чудес» (12+), сделанную в том же ключе. «Научный» театр и «научная» музыка дополняют «научный» арт во многих современных проектах, вот и в музее PERMM вернисаж сопровож­дался перформансом, представляющим один из экспонатов выставки — «Синтетическую морфологию» художницы Анастасии Алёхиной и конструкторов-робототехников Александра Лекарева и Льва Лосева. Художница исполнила «нечеловеческий» пластический этюд, управляя длинными руками-щупальцами — тентак­лями.

Выставка «Открытые тела» будет работать в музее PERMM до ноября.

* Заголовок — название научно-фантастического рассказа Рэя Брэдбери.

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