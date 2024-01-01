Алёна Бронникова Жителям сгоревшего в Прикамье дома предоставят манёвренное жильё Всего в доме проживали девять человек Поделиться Твитнуть

Фото: СУ СКР по Пермскому краю

После пожара, в котором погибли четыре человека в п. Уральский Пермского края, глава Нытвенского городского округа Ринат Хаертдинов провёл заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Он сообщил, что пострадавшим предоставят жильё манёвренного фонда.

«Одной из первоочередных задач является предоставление жилья пострадавшим на пожаре. Поручил начальнику управления ЖКХ, благоустройства и транспорта подготовить и предоставить манёвренное жильё всем пострадавшим жителям», — написал мэр на стене личной страницы ВКонтакте.

Он рассказал, что в результате происшествия пострадали также близлежащие дома, в некоторых из них потребовалось восстанавливать электроэнергию. Профильным специалистам мэрии поручили обследовать и принять меры по устранению последствий пожара. В отношении сгоревшего дома проводятся следственные мероприятия, после чего здание снесут.

Пострадавшие могут обратиться по вопросам предоставления жилья, восстановления документов, получения материальной помощи в Уральский территориальный отдел по тел. 5-10-50.

Напомним, вечером 25 сентября 2024 года в многоквартирном жилом доме в п. Уральский Нытвенского ГО произошёл пожар. Во время его тушения были обнаружены тела четверых погибших. Три человека госпитализированы, ещё пятеро успели самостоятельно эвакуироваться. Всего в доме проживали девять человек. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».

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