В Пермском крае четыре человека погибли на пожаре под Нытвой Сначала их считали пропавшими, а позже обнаружили тела Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю

В посёлке Уральский Нытвенского городского округа на пожаре погибли четыре человека и ещё трое пострадали. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Пермскому краю.

По данным ведомства, один из погибших был инвалидом.

Пожар произошёл на ул. Московской. Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в 21:18. На место вызова приехали 45 огнеборцев и 15 единиц техники.

Как выяснилось, горел многоквартирный жилой деревянный дом. Предварительно, площадь пожара составила 380 кв. м. Спасатели смогли локализовать пожар в 22:17. Открытое горение было ликвидировано в 23:10.

Всего в этом доме проживали девять человек, пять жильцов самостоятельно вышли на улицу. Троих отвезли в больницу.

В пресс-службе краевого минздрава добавили, что после пожара были госпитализированы три пациента — двое мужчин и одна женщина.

«На текущий момент мужчины находятся в удовлетворительном состоянии, женщина — в состоянии средней степени тяжести. Все трое продолжают лечение под наблюдением врачей и получают необходимую медицинскую помощь», — пояснили в ведомстве.

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