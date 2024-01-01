Глава Нытвенского округа Прикамья рассказал о последствиях пожара, в котором погибли люди На место выехали краевые чиновники Поделиться Твитнуть

пожар в Нытве / фото: vk.com/rmhaertdinov

Глава Нытвенского округа Ринат Хаертдинов сообщил на совей странице в соцсети ВКонтакте, что держит на контроле ситуацию с пожаром в многоквартирном доме на ул. Московской, 8.

«Завершены оперативные мероприятия по поиску и спасению людей, а также по ликвидации пожара. Госпитализированы три человека в ожоговый центр Перми. К сожалению, на пожаре погибло четыре человека. Приношу искренние соболезнования родным и близким погибших», — написал руководитель муниципалитета.

По словам Хаертдинова, пока жители дома временно разместились у родственников (всего в доме проживали девять человек, пять жильцов сами выбежали на улицу).

Сегодня глава собрал комиссию по чрезвычайным ситуациям и пообещал оперативно проинформировать о выработанных решениях.

«Для помощи и координации действий к нам выехали замминистра территориальной безопасности Александр Иванов и начальник ТУ Минтрудсоцразвития Анастасия Кондакова», — добавил мэр.

Ранее сообщалось, что следователи Нытвенского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Пермскому краю по факту пожара возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».

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