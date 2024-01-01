Следователи возбудили уголовное дело после пожара с погибшими в Прикамье (видео) Ход расследования контролирует прокуратура Поделиться Твитнуть

Фото: СУ СКР по Пермскому краю

Следователи Нытвенского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Пермскому краю после пожара в жилом многоквартирном доме возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». Речь идёт о пожаре в посёлке Уральский в Нытвенском ГО, где погибли четыре человека, в том числе инвалид.

По данным следствия, ночью 25 сентября 2024 года в многоквартирном жилом доме произошел пожар. Во время его тушения были обнаружены тела четверых погибших: двоих мужчин 1974 и 1964 г.р. и двоих женщин, одна из которых 1955 г.р., а личность второй погибшей устанавливается.

Следователи проводят осмотр места происшествия. Вскоре будут назначены необходимые экспертизы для установления причин пожара и гибели людей.

Кроме того, краевая прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела.

Напомним, предварительная площадь пожара составила 380 кв. м. Всего в доме проживали девять человек, пять жильцов сами выбежали на улицу, троих пришлось везти в больницу.

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