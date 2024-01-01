Пермский кот-гигант Крошик за месяц диеты похудел на два килограмма Поделиться Твитнуть

Фото: приют "Матроскин"

Кот по кличке Крошик из Перми, который в августе весил 17 кг, за месяц соблюдения диеты и физических упражнений сбросил 2 кг, сообщает телеграм-канал «Мысли реабилитолога. VetRehab_Dogmas».

«Ещё минус от Крошика. 15 кг», — отмечается в посте.

Специалисты центра также продемонстрировали процесс взвешивания кота. Для этого его голову накрывают полотенцем, чтобы предотвратить попытки убежать.

Растолстевшего рыжего кота обнаружили в подвале больницы в Перми в конце лета. По информации волонтеров, предыдущие владельцы сильно его откормили, из-за чего Крошик утратил способность передвигаться. Кот прошёл обследование в ветеринарной клинике, где для него была составлена программа похудения. Она предполагает снижение веса на 70-150 г в неделю. Каждое утро толстяку делают массаж живота, а порции корма взвешивают, чтобы обеспечить необходимый дефицит калорий.

В середине сентября после более чем двухнедельного курса диеты и процедур вес кота уменьшился на 1,1 кг.

Фото с пермским котом-монстром попали в интернет, и Крошик стал звездой, о нём написала даже иностранная пресса.

Новая «голодная» жизнь Крошику не понравится, и он даже пытался сбежать из клиники, но застрял в подставке для обуви. Сейчас тысячи людей следят за похудением своенравного животного.

Ранее «Новый компаньон» писал, что Крошик стал персонажем стикеров в Телеграм. Также сообщалось, что пермскому коту-гиганту пришлось искать огромный лоток, потому что в обычный он не помещался.

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