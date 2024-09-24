Для худеющего пермского кота Крошика с трудом нашли огромный лоток Тысячи людей следят в соцсетях за новой жизнью кота-гиганта Поделиться Твитнуть

Трон для Крошика

Звезда соцсетей — пермский кот Крошик — научился ходить в лоток. Да не в простой. Обычные лотки для пермского кота-гиганта Крошика оказались малы. Ветеринарам пришлось искать для него новый — огромный! — лоток. И им удалось найти «царский трон для мировой звезды».

«Нашли лоток для Крошика, чтобы попа влезла и заходить было несложно», — сообщили в телеграм-канале «Мысли реабилитолога».

Напомним, 17-килограммового кота нашли в подвале одной из пермских больниц. Медики обратились к волонтёрам, потому что раскормленный санитарками Крошик не мог даже передвигаться самостоятельно, и его надо было спасать. Фото с ним попали в интернет, и кот стал мировой звездой, о нём пишет даже иностранная пресса.



В ветеринарной клинике у кота началась новая жизнь — с диетой и тренировками. Крошику это не понравилось, и он даже пытался сбежать, но застрял в подставке для обуви. Сейчас тысячи людей следят за похудением своенравного кота. Ветеринары делятся видео о его жизни. Спасенный Крошик проходит спа-процедуры. Каждое утро толстяку моют пузо, а затем вычёсывают шерсть. Еду гиганту из Перми взвешивают на весах, ведь он на строгой диете.

Ранее «Новый компаньон» писал, что Крошик стал персонажем стикеров в Телеграм.







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