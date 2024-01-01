Кот Крошик из Перми стал персонажем стикеров в Telegram Питомец стал знаменит благодаря своему побегу из ветеринарной клиники Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Министерство экономического развития Российской Федерации представило новую коллекцию стикеров для Telegram с участием пермского кота по кличке Крошик. Об этом пишет ВЕТТА.

Этот пухлый кот стал знаменит благодаря своему побегу из ветеринарной клиники, где он проходит курс лечения от ожирения. Один из стикеров демонстрирует забавный момент, когда Крошик застрял в подставке для обуви.

Среди персонажей забавных стикерпаков присутствует и Максим Решетников, нынешний министр экономического развития, который ранее был губернатором Пермского края.

В ведомстве подчеркнули, что данный набор стикеров призван внести весёлое настроение в общение пользователей.

Напомним, ранее сообщалось, что пермский кот весом 17 кг получил мировую популярность. Журналисты Hindustan Times назвали Крошика «monster cat» (котом-монстром), написав, что животному не удалось сделать УЗИ из-за толстого слоя жира. Британское издание Daily Mail опубликовало кадры с побегом кота из реабилитационного центра. Про побег написал и New York Post, отметив, что животное было крайне недовольно, когда его нашли «замаскированным под тапочки». Речь идёт о моменте, когда кот, попытавшись убежать, застрял в обувнице.

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